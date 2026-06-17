Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Офіс президента України

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Російські окупаційні війська здійснили черговий акт відвертого варварства, спрямувавши ударні безпілотники типу «Шахед» на об’єкти національної та світової культурної спадщини у самому серці Києва. Під ударом опинився заповідник «Києво-Печерська лавра» та сусідній комплекс «Мистецький арсенал». Внаслідок ворожої атаки на території Лаври спалахнула масштабна пожежа, яка серйозно пошкодила головний храм монастиря — Свято-Успенський собор, а також збила купол із хрестом зі старовинної Мазепинської вежі. Загалом пошкоджено 5 історичних об’єктів, а попередні збитки вже оцінюють у сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святнена.

Росіяни обстріляли Києво-Печерську Лавру

Російська атака розпочалася близько другої години ночі. Перший ворожий безпілотник поцілив безпосередньо у будівлю Свято-Успенського собору. Спалахнула потужна пожежа, яка за лічені хвилини охопила площу у 800 квадратних метрів. Керівництво заповідника переконане — окупанти свідомо використовували «Шахеди», споряджені спеціальною запалювальною сумішшю для максимального руйнування.

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Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»: «Вони абсолютно чітко цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Фактично цілеспрямовано били в дах над вівтарною частиною. Вони чудово розуміли, що при пошкодженні та масштабному займанні покрівлі шкода для всієї древньої споруди буде просто величезною».

Рятувальники ДСНС прибули на місце події в перші ж хвилини після прильоту. Завдяки їхній надлюдській та оперативній роботі вдалося зробити найголовніше — завадити проникненню відкритого полум’я всередину собору. Це врятувало від неминучого знищення унікальний, найбільший в Україні 25-метровий іконостас, повністю просочений легкозаймистою оліфою та фарбами. Якби він спалахнув — реліквію було б неможливо загасити.

Попри те, що всі експонати та іконостас врятовані, загальні збитки собору — катастрофічні. У храмі вщент вигоріло понад 80% усього даху. Крім того, серйозних пошкоджень зазнала древня східна стіна та внутрішній розпис храму, які свого часу дивом вистояли під час підриву собору радянськими військами у 1941 році. У якому стані наразі перебувають унікальні старовинні фрески, найближчим часом має детально сказати спеціальна комісія та реставратори.

Нестандартна траєкторія: рикошет у Мистецький арсенал та збитий хрест

Близько п’ятої години ранку територію заповідника атакував другий російський дрон. Його траєкторія виявилася вкрай нестандартною: безпілотник спершу на швидкості влетів у старовинну Мазепинську вежу Іоанна Кущника, від сильного удару з якої на землю замертво злетів купол разом із золотим хрестом.

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Після цього «Шахед» відрекошетив безпосередньо в дах сусіднього «Мистецького арсеналу», де й вибухнув, спричинивши нове велике займання. Пожежникам довелося оперативно заливати покрівлю Арсеналу просто над головною сценою комплексу.

Олеся Островська-Люта, директорка НКММК «Мистецький арсенал»: «Пошкодження зафіксовані прямо над нашою головною сценою. Однак, хочу заспокоїти громадськість — не постраждали жодні музейні експонати, уся наша музейна колекція перебуває у цілковитому порядку та безпеці. Ми чудово розуміємо, що тривалий процес відновлення забере певний час. Очевидно, що ці капітальні роботи коштуватимуть щонайменше десятки мільйонів гривень, а можливо й значно більше».

Реакція світової спільноти

Одразу після ліквідації відкритих пожеж місце прильотів особисто відвідав президент Володимир Зеленський разом із прем’єркою Юлією Свириденко, а також провідними науковцями та архітекторами. Політики піднялися на зруйнований дах собору, аби наочно оцінити масштаби руйнувань та скоординувати план екстреної консервації споруди від можливих літніх дощів.

На чергове варварство Москви миттєво відреагувала світова спільнота. Глава МЗС Естонії заявив, що цією атакою Росія вкотре продемонструвала своє дикунство та повну зневагу до спільної спадщини людства. Президент Литви наголосив, що для Кремля «немає нічого святого», а Москва показала «божевільне нехтування тією самою духовною традицією, яку чомусь вважає своєю». Рішуче засудив атаку на святиню і Вселенський патріарх Варфоломій, із яким Зеленський провів тривалу телефонну розмову дорогою на саміт «Великої сімки».

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Особливо емоційно висловився головний дипломат Франції, який провів прямі історичні паралелі з національною трагедією своєї країни.

Натомість у відповідь на хвилю світового обурення в мережі з’явилося відеозвернення колишнього настоятеля Лаври митрополита Павла (Лебедя), який наразі перебуває на Закарпатті під судовим слідством за звинуваченням у виправданні російської агресії, де йому загрожує до 8 років тюрми.

Російською мовою він заявив, що «сьогодні співчувають і в Греції, і в Грузії, і в Індії, і в Росії, по всьому світу про цю сумну подію».

Ціна відновлення та рахунок для агресора

З самого раннього ранку на даху Свято-Успенського собору вже кипить запекла робота — кілька десятків професійних майстрів-покрівельників оперативно накривають вигорілі ділянки спеціальними захисними матеріалами. Першочергове завдання будівельників — надійно вберегти розкритий собор від протікань води та подальшого руйнування стін.

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Максим Остапенко про фінансові масштаби катастрофи: «Наразі ми продовжуємо детально оцінювати всі збитки, і вже зараз можемо впевнено сказати, що лише по нашому собору вони перевищують суму у 500 мільйонів гривень. Комплексні реставраційні та відновлювальні роботи, за нашими попередніми прогнозами, можуть тривати близько двох років».

Загалом за роки повномасштабної війни російські терористи вже цинічно атакували та понівечили понад тисячу релігійних установ по всій Україні. За словами керівництва Міністерства культури України, загальні культурні збитки, які держава-агресор завдала нашим пам’яткам, уже офіційно підрахували аналітики Світового банку — станом на літо 2026 року ця колосальна сума вже перевищує 25 мільярдів доларів. Міністерство культури вже офіційно оголосило великий національний збір на відновлення заповідника.

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