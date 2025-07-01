Директорка онлайн-школи Катерина Сторожук облаштувала та удосконалює вдома металеве укриття / © ТСН

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Після низки останніх посилених ракетно-дронових обстрілів Київської області та столиці мешканка передмістя Києва Катерина Сторожук, яка у квітні зняла для соцмереж відео про свій нестандартний захист під час повітряних тривог, розповіла, що удосконалює свою «капсулу життя».

Нагадаємо, директорка однієї з онлайн-школ Київської області Катерина Сторожук навесні розповіла у соцмережах, що зокрема над її приватним будинком російські «Шахеди» проклали собі трасу на шляху до столиці, після чого жінка почала шукати варіанти захисту, адже до найближчого укриття — близько 3 км. Вона замовила та купила за 100 тис. грн. металеву конструкцію, яку розмістила в одній з кімнат свого будинку та почала там ночувати.

Тепер, за словами Катерини, у «капсулі» є світло завдяки світильнику на акумуляторі, до неї час від часу приводять ночувати у безпеці трирічного племінника, крім того, такою конструкцією для свого житла цікавляться інші українці.

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Так виглядає «капсула життя». Скріншот з відео

«Брат замовив для мене лампу, яку по мірі необхідності треба заряджати. Таке світло дає можливість читати та почувати себе зручно, наприклад, не вдаритись раптово. Крім того, у «капсулі» є повноцінний матрас, повноцінне ліжко. У «капсулі» я сплю майже щоночі, тому що всі ми бачимо, якими стали обстріли. Останнім часом я спала не в «капсулі», на звичайному ліжку, тільки позавчора», — каже в коментарі для ТСН.ua Катерина.

Спальне місце у «капсулі життя». Скріншот з відео

До цього додає, що найбільший термін, який вона провела у цій споруді складав близько 12 годин.

«Товщина металу — 5-6 мм. Повітря мені вистачає завдяки спеціальним отворам у «капсулі». Вона мені дуже допомогла, тому як я можу спати дякуючи їй. До мене нещодавно приїжджали люди, які хочуть купити таку для діток», — каже жінка.

Світильник на акумуляторі. Скріншот з відео

За спостереженнями Катерини, якщо зачинити двері, то не чутно звука «Шахеда», який пролітає над будинком, але роботу ППО чутно.

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Водночас під дописами Катерини десятки людей залишають свої коментарі. Частина дописувачів вважає, що така конструкція може виявитись смертельною пасткою під час пожежі, частина коментаторів вважає, що доцільність купівлі такої конструкції — питання дискусійне.

Своє чергою, експерт з безпеки ГО «Асоціація саперів України» Ігор Молодан нам розповів, що бачив тестування цих «капсул», які, за даними виробників, витримують падіння бетонної плити.

«Це не наш винахід. Їх спочатку почали виготовляти американці, потім Ізраїль. В останньому є будівлі із захищеними приміщеннями. Де також використовуються і «капсули безпеки», — каже експерт.

Дата публікації 08:04, 01.05.25 Кількість переглядів 312 Мешканка Київщини рятується під час обстрілів в залізній "капсулі"

І наводить приклад: «Історично «капсули» взяли свій початок від «укриття Моррісона» під час другої світової війни. Тоді виготовляли прямокутну металеву конструкцію, всередині якої була можливість розміститись (горизонтально — Ред.), наприклад, двом дорослим. Створення таких укриттів фінансувалося британським урядом. Держава брала на себе 90% витрат. Зараз укриття удосконалили. Такі укриття працюють, але, звісно, можливі травми у вигляді ударів, контузій. Якщо обладнати укриття зсередини м’яким матеріалом, то можна поліпшити власну безпеку».

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За словами фахівця, якщо проаналізувати низку фото з відкритих джерел, то можна зрозуміти, що «капсули життя» розміщують вже і в квартирах.

В той же час в ДСНС в коментарі для ТСН.ua повідомили, що в Україні не було випадків, коли б рятівники знаходили під завалами приватних чи багатоквартирних будинків «капсули життя», тому казати про їхню ефективність чи неефективність зарано. Фахівці ДСНС додають, що про офіційну сертифікацію та випробування «капсул» державними органами також станом на сьогодні не відомо. Крім того, викликає питання те, якщо у багатоквартирних будинках буде багато таких «капсул», то це може вплинути на фундамент багатоповерхівки.

Раніше повідомлялось про те, що під’їзд у Києві було зруйновано не внаслідок прямого удару ракети.

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