"Шахедний" терор України: експерт розповів, як Росія змінила тактику атак і ошелешив прогнозом на літо

Росія посилює атаки дронами / © ТСН.ua

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Росія посилює повітряні атаки «Шахедами» на міста України. У Мережі повідомляють, що ворог начебто створив три додаткових майданчики для запуску безпілотників, відповідно кількість повітряних засобів може зрости до 300 одиниць на добу.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно збільшиться кількість засобів повітряного нападу під час атак і які міста під загрозою.

Ворог масштабує виробництво та застосування дронів

За словами військового експерта Ігоря Романенка, ворог постійно масштабує виробництво і застосування безпілотників. РФ має чіткі плани щодо збільшення дронових атак і активно просувається з їх реалізації.

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Україну вже атакували за добу і 150, і 170 дронів. Їх кількість поступово зростає, а до літа РФ може збільшити кількість одиниць для повітряного нападу до 500. Звісно ж, з використанням дронів-імітаторів.

«На думку противника, такі атаки є ефективними, тому ворог може збільшувати кількість пусків «Шахедів» використовуючи додаткові місця для здійснення атак. Це зовсім не означає, що з’являються нові майданчики, бо противник здійснює пуски дронів з пересувних пускових установок. Нам потрібно більш детально проводити розвідку і завдавати ударів по їх розташуванню, бажано до запуску ворожих безпілотників. Окрім того, маємо наносити удари по місцях, де виробляються дрони чи зберігаються комплектуючі до них», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Збивати дрони стає все важче

Військовий експерт додає, що окреме питання — збивання ударних дронів вже у повітрі.

«Це стає дедалі складніше робити, бо ворог постійно здійснює технічну модернізацію дронів та активно використовує безпілотники-імітатори. Все це робиться для того, щоб виснажити та пройти нашу систему ППО. Залежно від ситуації, противник використовує малі висоти, щоб нам було важче виявляти цілі та супроводжувати їх. Або ж, навпаки, піднімає засоби повітряного нападу надто високо, аби мобільні вогневі групи не могли вести по них вогонь. А коли дрон вже знижується та заходить у піке, то збивати їх стає досить проблематично», — розповідає Ігор Романенко.

Скільки ще під прицілом буде Київ

Експерт підкреслює, що спроможності ворога з застосування безпілотників, на жаль, лише зростають. І це помітно по постійних спробах тероризувати дронами Київ та столичний регіон. Від початку війни РФ не припиняє атакувати столицю і вона продовжує залишатися для них ціллю №1.

«Атаки на Київ будуть завжди, поки триває війна. Саме тому нам варто діяти на упередження, наносити превентивні удари, по місцях виробництва дронів чи їх запуску. Лише так можна протидіяти постійним атакам противника», — зазначає військовий експерт.

Загрози для сходу і для заходу

Експерт зауважує, що останнім часом РФ змінила тактику нападу із застосування дронів. Зараз противник має змогу здійснювати потужні атаки на конкретне місто — Харків, Дніпро чи Одесу.

«Дронові навали на окремі міста відбуваються останнім часом дуже часто. Противник збільшив потужності з виробництва БПЛА і може їх застосовувати масово. А щодо вибору міста для атаки, то росіяни керуються наявними розвідувальними даними та командою від свого вищого військово-політичного керівництва, а вже потім розробляють відповідні маршрути для нападу. Тобто все залежить від необхідності нанесення удару. А дронів у них, на жаль, вистачає, щоб атакувати наші міста, як на сході, так і на заході країни. Саме тому нам постійно треба посилювати систему ППО для відбиття таких атак», — зазначає експерт.

Змінили тактику атак

Ігор Романенко додає, що раніше росіяни прагнули, щоб вплив дронових атак відчувала вся Україна, тому атакували об’єкти по всій країні, дещо розпорошуючи зусилля.

А зараз генерали Путіна змінили тактику застосування БПЛА. Наймасовіший удар дронами був по Кропивницькому, Запоріжжю, Одесі, Дніпру, Полтаві. Концентрація великої кількості дронів, на думку ворога, піднімає ефективність ураження.

«Раніше ворожі дрони проривалися у західні області України. Їх завданням було — морально та психологічно тиснути на громадян, а також виснажувати наші сили ППО. Зараз спроможності та засобів у противника вистачає для збільшення впливу саме точково. Тобто цілі атак залишилися тими ж, що й були раніше, але ворог має змогу збільшити кількість засобів повітряного нападу на два-три десятки, щоб атакувати конкретний населений пункт. Що вони і роблять», — підсумовує Ігор Романенко.

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