"Шахеди" кружляли над будинками: жителі Харкова розповіли моторошні подробиці атаки

Наслідки атаки на Харків / © Харківська ОВА

Росіяни масовано атакували Харків дронами. У зону ураження потрапила цивільна інфраструктура у двох районах — Слобідському та Основ’янському. Один із «Шахедів» увігнався в житлову 9-поверхівку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Харків провів ніч під масованою атакою ударних дронів. За 20 хвилин в місті пролунало понад 15 вибухів. Постраждало багато людей, серед них — діти.

Потужних ударів зазнали Слобідський та Основʼянський райони. Тут більшість дронів вибухнули буквально поруч із багатоповерхівками. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила покрівлі та фасади, понівечила цивільні автівки. Один із «Шахедів» здетонував просто під будинком — пожежа охопила двір і автостоянку.

«Усі вискочити встигли в коридор і це врятувало від уламків і від полумʼя, яке було в нас під вікнами. Це страшно, страшно за життя близьких людей. „Шахед“ влупив в 2,5 метрах в нас перед вікном. Дуже багато машин горіло, вибухало», — каже місцева жителька.

«Я чую, вони дзижчать. „Шахеди“ кружляли, не просто полетіли, а саме кружляли. Хвилин через 5-10, коли ми вже були в коридорі прилетіло туди, в нас тут все затремтіло пилюка піднялась, а другий вже перед нами. Ось воронка, якби я тут лежав, я б з вами не розмовляв вже», — каже Кирило, потерпілий.

Майже півсотні людей звернулися по допомогу медиків після нічної атаки, серед них — двоє дітей віком 9 і 13 років, які мали гостру реакцію на стрес. Частину людей шпиталізували з осколковими пораненнями, наразі у лікарнях залишаються п’ятеро постраждалих У двох районах пошкоджено сорок будинків, вибиті понад три тисячі сто вікон. Знищені й пошкоджені десятки автомобілів. Потребують ремонту три міські тролейбуси та кілька ділянок мереж вуличного освітлення.

Через удар по критичній інфраструктурі місто має перебої з електрикою, водою та теплом. Частину послуг уже відновили — наскільки дозволяє технічний стан мереж. На окремих ділянках роботи тривають. Міська рада попереджає про тимчасові зміни в русі транспорту — частина трамваїв і тролейбусів не курсує, інші працюють за зміненими маршрутами. Із ночі на місцях працюють рятувальники, комунальники й волонтери: прибирають уламки, закривають контури будинків, утеплюють вікна, щоб люди могли залишатися у своїх домівках попри холодну погоду.

