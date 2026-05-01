"Шахеди" летіли роями: Росія масовано атакувала обласний центр на заході України - що відомо про наслідки

Наслідки обстрілу Тернополя / © Прокуратура Тернопільської області

Тернопіль посеред дня зазнав масштабної атаки російських безпілотників. Ворог випустив по місту 36 «Шахедів», дев’ять із яких поцілили в цивільну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 12 людей, а в деяких районах зникло електропостачання.

Про оперативну ситуацію на місці влучань розповіла кореспондентка ТСН Світлана Павук.

Хронологія атаки та робота ППО

Сьогодні у Тернополі було надзвичайно гучно. Містяни фільмували ворожі дрони, які «роями» пролітали просто над житловими багатоповерхівками. За уточненою інформацією від військової адміністрації:

Усього на місто було спрямовано 36 «Шахедів» .

Сили ППО знищили 27 повітряних цілей .

9 дронів поцілили в об’єкти промислової зони та складські приміщення торговельного центру.

Над містом здійнявся стовп чорного диму. Рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу, проте роботи на місці тривають.

Стан потерпілих та загроза нерозірваних снарядів

На цей час відомо про 12 поранених. Сім осіб перебувають у стаціонарах обласної лікарні та лікарні швидкої допомоги, решта отримує допомогу амбулаторно. Окрім поранених, влада попереджає про приховану небезпеку.

Тарас Пастух, голова Тернопільської ОВА: «Маємо декілька влучань в об’єкти промисловості. Звертаюся до всіх тернополян: є ряд повітряних цілей, які не розірвалися і зараз можуть знаходитися поблизу міста чи інших населених пунктів. Будь ласка, не підходьте, при виявленні повідомляйте екстрені служби».

Ситуація зі світлом та екологічний стан

У промисловій зоні частково перекритий рух транспорту. Через пошкодження ліній електропередач деякі мікрорайони Тернополя залишилися без електрики.

Сергій Надал, міський голова Тернополя: «Є частково пошкодження ліній електропередач. Аварійні бригади вже працюють над відновленням. Вода та каналізація працюють у штатному режимі».

Фахівці епіднагляду вже провели заміри якості повітря. Суттєвого перевищення рівня шкідливих речовин у місті не зафіксовано. Мешканцям рекомендують тримати вікна зачиненими до повної ліквідації наслідків пожежі.\

