“Шахеди” летітимуть по житлових кварталах: Жданов попередив про жахливі наслідки перемовин з Росією

Російська атака «Шахедами» / © tsn.ua

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Перші кроки до перемир’я. У ході тристоронніх перемовин в Саудівській Аравії з’явилися результати — Україна і Росія погодились припинити вогонь у Чорному морі та не бити по всіх об’єктах енергетики. Втім Кремль одразу висунув нові умови: Путін хоче зняття санкцій — мовляв, режим запрацює аж після того. Водночас в Білому домі вже прямо заявили про намір погодитися на умови Росії.

Чи дійсно всі козирі сьогодні — в Росії, що натомість отримує Україна, які можуть бути наслідки підігравання агресору та навіщо Путін затягує перемовини — про це сайт ТСН.ua розпитав у військового експерта Олега Жданова.

Кому домовленості на користь: Росії чи Україні

Він цитує американське видання The Times: «Перемир’я в Чорному морі стане перемогою для Путіна». Жданов каже, що Україна сьогодні дійсно накладає на себе дуже багато зобов’язань — натомість Росія отримує тільки преференції від цього.

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«Я думаю, що Володимир Путін навмисно затягує перемовини. До речі, Дональд Трамп сказав: „Я би зробив так само“. Можливо, навіть є якась замовленість, що один буде намагатися примусити нас до перемир’я, а інший — затягувати час. Або Трамп настільки боїться Путіна, що навіть не може його „насварити“, що той фактично плює на нього і робить те, що йому заманеться. В дипломатичному сенсі він просто знущається з Трампа», — каже ТСН.ua Олег Жданов.

Коли Росія хоче закінчити війну

Росія буде воювати далі, вважає експерт. Противник відчуває, що в нього є перевага на полі бою, він продовжує просуватися. Так, не такими темпами, як хотіли б, потрошки — але росіяни наступають.

«Вони знайшли нове джерело для мобілізації. Зараз Держдума Росії розглядає питання скасування від відстрочки для студентів. От вам величезна кількість особового складу, які вони можуть мобілізувати в лави збройних сил. Ну і я погоджуюся з висновками нашої розвідки, що Росія до 2026-го року хоче закінчити війну в Україні на власних умовах. Так що поки що я не бачу для них підстав зупинятися», — розповів Олег Жданов.

Хоча економічно Путін йде на величезні ризики, каже експерт. Фактично він йде ва-банк. Очільник Кремля ставить на військову силу, але при цьому в нього може обвалитися економіка.

«Хоча при такому підході з боку Трампа, мабуть, Путін і набирає впевненості в собі. Тому що зняття санкцій з „Россельхозбанку“ — навіщо він йому потрібен? Вивозити зерно, повернути Росію на сільгоспринок. А це величезне джерело надходження твердої валюти за продаж зерна. Тим більше, що величезний відсоток — це ж наше зерно, яке вони крадуть на окупованих територіях. Підключити банк до системи SWIFT. Трамп сказав, що допоможе повернутися Росії на сільськогосподарський ринок. Такі обіцянки підтримки, тоді Путіну чого переживати за економіку? Буде валюта, буде і економіка», — пояснює ТСН.ua Олег Жданов.

Для чого Росії припинення вогню у Чорному морі

Після припинення вогню в Чорному морі російський флот отримає стовідсоткові гарантії власного не ураження, каже Олег Жданов.

«Я думаю, що перше, що вони зроблять — повернуть кораблі чорноморського флоту в Крим. Ми їх вибили звідси, а вони повернуться. Але ніхто не прописав і не гарантує, що крилаті ракети „Калібр“ з цих кораблів не будуть запускатися по цілях на території України. Це ж взагалі не обговорюється і не обмежується для Росії», — зазначає експерт.

І додає, що Росія також хоче повернути зернову угоду.

«Ми два роки працюємо без зернової угоди і нас це влаштовує. Росію це не влаштовує, тому що вони не можуть вивозити наше зерно», — пояснює він.

Путін вже маніпулює

Олег Жданов звертає увагу, що Путін вже маніпулює поняттями і цифрами. Так, днями Україна та Росія звинуватили один одного в ударах по інфраструктурі, незважаючи на взаємні домовленості.

«Я почав розбиратися, а Росія відлік 30-денного припинення воєнних дій по енергооб’єктах рахує від 18 березня — моменту телефонної розмови Путіна і Трампа. А наш президент заявив, що угода про припинення вогню по енергетиці повинна набрати чинності з моменту заяви США», — каже експерт.

Водночас Путін заявив, що погодиться на мир у Чорному морі лише після часткового зняття санкцій.

«А ви ж розумієте, що це замкнуте коло. США не можуть в одноосібному порядку зняти санкції. Їм треба це питання погодити з Європою. Європа не погодиться. Значить — угода ніколи не вступить в силу. Але Росія маніпулює цифрами і поняттями і намагається звинувачувати нас в тому, що ми начебто порушуємо цю угоду», — пояснив ТСН.ua Олег Жданов.

Крім того, за його словами, Україна четверту добу не б’є по нафтовій галузі Росії — а значить, російські танки будуть заправлені паливом «під зав’язку».

Чи є переваги для України

Переваг для України внаслідок цих домовленостей Олег Жданов не бачить. Росії ніхто не заборонив бити по цивільних об’єктах, житлових кварталах.

«Я так розумію, що для Росії не існує обмежень в плані знищення житлового фонду і цивільних осіб, інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність цивільного населення. Вони йдуть на посилення військового злочину, вони по цивільній інфраструктурі, житловій інфраструктурі застосовують „Шахеди“ з термобаричними зарядами. А в не стільки руйнівна, скільки вбивча сила. При застосуванні термобаричної головної частини правило двох стін не працює. Навпаки, якщо людина знаходиться в замкненому просторі, то вона 100% отримає ураження, аж до летального. Ось що вони роблять», — каже Олег Жданов.

Він пояснює: Росії ж потрібно кудись запускати сотні «Шахедів». По енергетиці не можна — можна по цивільних. Так, у ніч проти 27 березня ворог атакував житлові масиви в Дніпрі та Харкові.

«Електричні підстанції запитують ці цивільні об’єкти і житловий фонд. Влучать — ну, скажуть, що випадково. Потім будуть звинувачувати, що наша ППО збила „Шахед“, і він туди впав. Якось нам ж будуть пояснювати, чому вони не припиняють бити по цивільних об’єктах», — каже ТСН.ua експерт.

Жодного сенсу, на думку Олега Жданова, для України в цих перемовинах і домовленостях немає.

«На жаль, я не знаю, чому погоджується наша керівництво на такі умови. Ну США — зрозуміло. Трамп хоче 20 квітня вийти і сказати: „Я зупинив світову війну, врятував світ від глобальної війни“. І відповідно таким чином врятувати чи рейтинг свій, чи свою вагу на політичній арені трошки збільшити. Але ми в цьому нічого не виграємо. Ми навпаки програємо і отримуємо ще цілу купу обмежень», — вважає Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Росія атакувала Одеську область у ніч проти 28 березня. Через це спалахнули пожежі і були пошкоджені будинки.