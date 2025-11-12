- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 243
- Час на прочитання
- 1 хв
“Шахеди” стали більшою загрозою, ніж ракети: Стерненко попередив містян про велику небезпеку
Сергій Стерненко пояснив, чому “Шахеди” стали небезпечнішими за ракети.
Російський “Шахед” сьогодні став небезпечніший за ракету не через свої бойові характеристики, як одного окремо взятого “безпілотника, а через масованість застосування по Україні.
Такий прогноз дав громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
Він пояснив, що росіяни, наприклад, не можуть запустити одночасно 50 балістичних ракет:
“Та й крилаті ракети вони вже не запускають так масовано, особливо після операції “Павутина”, тому що в них з'явилися проблеми із носіями. А от “Шахеди”, ми бачили приклади, коли вони запускали по 200, по 300 за одну ніч, ну і плюс іще “Гербери”. Насправді це, в принципі, БПЛА, які запускаються під час однієї ж атаки”.
І коли на одну ціль летить одна-дві ракети або летить 20-30 “Шахедів”, в даному випадку “Шахеди” небезпечніші, тому що вони за рахунок масовості здатні проривати протиповітряну оборону, пояснив Сергій Стерненко.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТЕРНЕНКО: КИЇВ БУДЕ В СІТКАХ ВІД ДРОНІВ?! РОЗВАЛ НАТО! РФ ПОЧНЕ З ЕСТОНІЇ? А ЩО ПОЛЬЩА ЗРОБИТЬ?