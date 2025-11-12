“Шахеди” стали більшою загрозою, ніж ракети: Стерненко попередив містян про велику небезпеку

Сергій Стерненко / © ТСН

Російський “Шахед” сьогодні став небезпечніший за ракету не через свої бойові характеристики, як одного окремо взятого “безпілотника, а через масованість застосування по Україні.

Такий прогноз дав громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Він пояснив, що росіяни, наприклад, не можуть запустити одночасно 50 балістичних ракет:

“Та й крилаті ракети вони вже не запускають так масовано, особливо після операції “Павутина”, тому що в них з'явилися проблеми із носіями. А от “Шахеди”, ми бачили приклади, коли вони запускали по 200, по 300 за одну ніч, ну і плюс іще “Гербери”. Насправді це, в принципі, БПЛА, які запускаються під час однієї ж атаки”.

І коли на одну ціль летить одна-дві ракети або летить 20-30 “Шахедів”, в даному випадку “Шахеди” небезпечніші, тому що вони за рахунок масовості здатні проривати протиповітряну оборону, пояснив Сергій Стерненко.

