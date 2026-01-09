Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку на паркованні: тварина кричала від болю, люди йшли повз (відео 18+)

Момент наїзду на тварину / Скрин з відео / © із соцмереж

Сьогодні, 9 січня, у соцмережах зооволонтери «Домівки врятованих тварин» поширили відео, на якому було зафільмовно кричущий випадок — позашляховик двічі переїхав собаку на паркованні, після чого тварина дуже голосно застогнала від болю, а водій не зупинився та поїхав далі. Крім того, жоден з очевидців, який побачив наїзд, не прибіг на допомогу травмованому собаці.

«Це сталося у передмісті Львова. Собака пролежала на морозі тривалий час (відео датовано 8 січня), ми її забрали одразу, щойно отримали від небайдужої людини відео та локацію, де це сталося. Привезли собаку до клініки, їй зараз роблять УЗД, аналізи, обстежують. Собака кричить від болю. Ми не розуміємо, чому водій поїхав з місця, чому очевидці виявилися такими байдужими, чому собаку залишили вмирати на морозі. Шалена байдужість… Сподіваємося, що собака одужає. Це тварина середнього віку, дівчинка», — розповіла ТСН.ua волонтерка Марта Андрус.

За її словами, волонтери формують заяву до поліції Львівської області, але наразі чекають на висновки обстеження, щоб проінформувати про травми собаки правоохоронців.

Водночас речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко в коментарі для ТСН.ua повідомила, що ГУНП у Львівській області вже обізнане про цей випадок і з`ясовує обставини, щоб вжити необхідних заходів.