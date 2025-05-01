Російські атаки "Шахедами" / © tsn.ua

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Російські атаки безпілотниками по Україні, зокрема «Шахедами», змінилися. У Мережі публікують відео, зняті під час останніх атак по Києву, Харкову та Дніпру. БПлА, які називають «мопедами» за характерний звук, тепер виють і свистять та здаються швидшими.

Чи дійсно ворог модернізував «Шахеди», які нові загрози чекають українські міста та як з ними можна боротися — у коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Росія модернізувала ударні безпілотники

За його словами, найбільш імовірно, що російська армія встановила на безпілотники реактивні двигуни. Таким чином модернізувавши їх.

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«Турбіни так звані. Це китайські турбіни, які вони або повісили на сам „Шахед“, це також можливо. Турбіна може штовхати його трохи з більшою швидкістю. Він, звичайно, не розрахований на серйозні швидкості, але тим не менш, рази в два швидкість може бути більшою. І свист, звісно, ​​буде інший. Тобто звук турбіни і звук двигуна внутрішнього згоряння дуже різняться, їх відразу можна визначити. Або це газонокосарка груба, або це, скажімо, турбореактивний двигун зі свистом. Тому все, що свистить — це ТРДД, так званий, турбореактивний двигун», — пояснює ТСН.ua Роман Світан.

«Шахеди» можуть розвивати швидкість до 400 км/год

Дивні звуки БПлА, які українці чули під час останніх атак, можуть бути як «Шахедами», так і іншими типами безпілотників.

«Вони повісили ці турбіни або на „Шахеди“, або мають новий тип безпілотника. Він швидкісніший, десь під 300-400 км/год. Разів у два, то й утричі іноді може бути більше швидкості того „Шахеда“, до якого ми звикли. Його бачать однозначно, немає такого, щоб його бачили наші локатори», — каже Роман Світан.

Водночас реакція нашої системи протиповітряної оборони та застосування ракет, за словами експерта, у такому разі має бути іншим.

«Теплова головка самонаведення непогано його ловить, тому що турбореактивний двигун залишає дуже великий тепловий слід. Їх перехоплювати оптимально, звичайно, вже ЗРК, тому що швидкість велика або винищувачами. Винищувачу навіть зручніше полювати саме за таким безпілотником, який швидкісніший, ніж за тихоходом, тому що у винищувача швидкість більша. У нього мінімальна десь кілометрів 300-400, тому для нього важливе хоча б співвідношення швидкостей, щоб він міг не пролітати, не проскакувати ціль. Швидше за все, наша система ППО зараз переналаштується і перехоплюватиме навіть ці швидкісні машини», — розповів Роман Світан.

Чим небезпечніший новий безпілотник

Мережею «гуляє» відео атаки російським «Шахеди», на якому видно, що безпілотник майже вертикально заходить на удар. Чоловіки за кадром, ймовірно мобільна група, коментують, що БПлА розвинув швидкість понад 200 км/год.

Роман Світан пояснює, що оптимальний варіант заходу на ціль — під кутом 60 градусів. «Гірку» перед атакою роблять і «Шахеди», і ракети.

«Оптимальний чому? З погляду управління. Вертикально навряд чи заходить „Шахед“, він повинен лежати на потоці. Чому обрали таке положення? Тому що він може ходити на висотах до 4 км. І виходячи з того, що „Шахеди“, поки їх було мало, ходили на екстремально малих висотах, намагаючись ухилитися від ЗРК, але їх тоді збивали наші мобільні групи. Але мобільна група дістає до півтора-двох кілометрів, кулемет чи зенітка», — пояснює Роман Світан.

Коли «Шахеди» піднімаються на висоту до 4 км, і їх йде багато, наша система ППО не здатна збити, наприклад, близько 100 безпілотників — бо немає такої кількості ракет. Водночас мобільні групи до них просто не дістають на цій висоті.

«І що робить „Шахед“? Ось вони йдуть, скажімо, на 3-4 км. Мобільні групи кулеметами їх не дістають. А потім, коли вони заходять на ціль під кутом 60 градусів, тут їх уже треба перехопити. Мобільна група не встигне, бо швидкість вже більша. Або вона повинна перебувати просто поряд з ціллю — тоді перехопить на заході, але він все одно ж удариться об землю. Тому росіяни обрали таку тактику, виходячи з кількості „Шахедів“, їх багато. І нашої неможливості збивати їх ЗРК, бо у нас ракет мало», — каже експерт.

Тому оптимальний варіант протидії, за його словами, це авіація. Тоді цей безпілотник стає легкою повітряною ціллю — аероціллю.

«Для винищувача це саме те. Більша кількість авіації, ближче до міст прикриття, перерозподіл зон відповідальності, щоб можна було чітко розподілити, щоб своїх не збивати, маю на увазі, аби наші літаки наші ЗРК не збивали. Friendly fire, так званий. Ось як тільки ППО перерозподілиться, я думаю, це питання зникне. Тоді росіяни ще щось придумуватимуть, їм треба буде креативити», — каже Роман Світан.

Куди можуть діставати реактивні «Шахеди»

Вдень 30 квітня в західних областях України оголошували повітряну тривогу через блукаючий російський безпілотник. Хоча зазвичай туди ворог не запускає «Шахеди».

Роман Світан заспокоює: модернізовані реактивні безпілотники не дістануть до західних регіонів.

«Це, напевно, старий „Шахед“ заблукав, він би швидше туди долетів, бо в нього витрата палива менша, ніж у турбореактивного двигуна. Якщо щось туди й дійшло, то із двигуном внутрішнього згоряння. А нові двигуни, сам по собі ТРДД — це все-таки на авіаційному гасі, який споживає велику кількість палива. Тобто навряд чи на турбореактивному двигуні дійшов би безпілотник саме туди», — каже експерт.

Він пояснює, що ракета туди дійти може легко, але це в кілька разів важчий апарат, практично міні-літак.

«Він може взяти на борт кілька сотень літрів авіаційного гасу і пролетіти хоч до Львова. А ось „Шахед цього не може“. Він просто не підніме таку кількість палива. Йому треба більше сотні літрів авіаційного гасу, а він стільки не потягне», — каже Роман Світан.

Раніше ми писали про те, що винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ збив безпілотник Shahed-136 армії РФ. Це сталося у небі над Хмельницькою областю.