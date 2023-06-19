Шалені бої, обстріли і мінні поля з вибухівки навіть у консервах: бійці показали, що заважає стрімкому звільненню сіл

Південна операційна зона палає цілодобово, йдеться про лінію бойового зіткнення від Кам’янського на Запоріжжі, й аж до Вугледару на Донеччині. Це означає, що буквально на кожному кілометрі цієї ділянки фронту нині точаться інтенсивні бої. Деінде - піхотні й стрілецькі. Там, де наші військові вже відтіснили ворога, постійно працює артилерія окупантів, йдеться в ТСН.

“Намагаються видавити нас, вогняним, таким напором. Пінг-понг. Туди-сюди. Туди-сюди. І, хто більш влучний, хто більш вдачливий”, - розповідає військовослужбовець 137 ОБМП “Ніксон”.

Водночас ворожа артилерія з авіацією обстрілює не лише передову, але й щодоби гатять і по прифронтових населених пунктах Запоріжжя й Донеччини.

Знімальна група ТСН зафільмувала в районі Малої Токмачки потужний вибух. Ймовірніше за все, там вибухнула російська керована авіаційна бомба. Це одна з ділянок, де Сили оборони України дуже потужно тиснуть на ворога. Але й вороги там чинять просто шаленої сили опір.

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Не припиняються активні бої на Времівському виступі, це південніше Великої Новосілки і на самому стику Запоріжжя й Донеччини - на схід та південь від Новодарівки, ще одна ділянка інтенсивних боїв. Всюди дуже великою перешкодою для просування вперед є мінні поля. “Консервна банка, в неї напихано вибухової речовини. Зверху граната і всередені ще патрони”, - розповідають про пастки бійці.

Ще одна ділянка - просто пекельної інтенсивності бойових протистоянь - крайній захід Запоріжжя, Василівський напрямок. Близько тижня тому воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади вибили росіян із села Лобкове, а сьогодні - пролунало офіційне повідомлення про те, що із П’ятихаток трохи на південний схід від Кам’янського, ті ж гірські штурмовики вибили ворога, закріпилися у селищі й вивісили там синьо-жовтий прапор.

За цими гарними новинами криється просто шалена цілодобова робота, концентрація несамовитої мужності й зусиль, яких докладають українські військові, аби звільнити кожні кількасот метрів рідної землі.

Нагадаємо, що під час контрнаступу українські воїни звільнили вже 8 населених пунктів. За даними Міноборони, під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках угруповання військ «Таврія» звільнили: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Загалом підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа - 113 квадратних кілометрів.

На сході ворог відчайдушно намагається зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів. За інформацією Генштабу, рашисти й надалі свої атаки зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби там сталося 24 бойові зіткнення.

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