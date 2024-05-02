Шалені черги біля ТЦК Києва: у Міноборони озвучили альтернативу тривалим очікуванням

У Києві спостерігаються величезні черги вже біля трьох районних ТЦК та СП. Скупчення чоловіків у кількості 50 та більше осіб було помічене біля Солом’янського, Дарницького та Деснянського військкоматів.

Гають час у чергах

Як розповідають у чергах – більша частина людей прийшли до ТЦК саме оновити свої данні, багато тих, хто прийшов з заявою на відстрочку, чимало студентів, яким потрібні довідки для навчання. В черзі також є старшокласники, випускники шкіл, яким потрібно стати на облік. Дехто з чоловіків приходить сюди другий день поспіль, бо черга дуже повільно просувається – опрацювання однієї особи займає приблизно годину часу. Люди у чергах гають час у мобільних телефонах та за розмовами.

Про умови очікування й годі казати, тут їх майже немає, можна лише стояти або спертися спиною на стіну будівлі.

Черги до ТЦК у Києві

Черги були і раніше

Військові кажуть, що черги до ТЦК були і раніше, просто на них не звертали уваги. Зараз вони стали трохи більшими, але ніякого авралу немає.

"Люди й раніше приходили до ТЦК та СП і стояли там у чергах. Вони знімали з обліку автомобілі на підприємствах або ставили їх на облік, здавали документи на відстрочку, здавали документи про те, що навчаються, оформляли документи на виїзд за кордон. Черги були постійно. Просто на них ніхто не звертав уваги. Зараз усі чомусь почали казати про величезні черги, бо людей дійсно трохи більше почало прибувати до ТЦК", - розповів ТСН.ua на умовах анонімності один із співробітників ТЦК та СП.

Чи буде альтернатива чергам?

Відомо, що закон про мобілізацію набере чинності після 18 травня, тож ТСН.ua поцікавився у Міністерстві оборони України, як можна до цього часу вирішити питання з чергами до ТЦК? Які є альтернативні шляхи відвідування колишніх військкоматів, щоб уникнути черг?

У Міноборони нас запевнили, що альтернатива стояння у чергах під ТЦК та СП з’явиться після того, як закон про мобілізацію набуде чинності – 18 травня. З цієї дати має запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного, принаймні його базова версія та тоді ж мають розпочати прийом документів у ЦНАПах, які вже начебто готові до такої роботи – лише очікують на постанову Кабміну, яка все врегулює.

"З 18 травня оновити свої дані можна буде у ТЦК та СП, ЦНАП, а також дистанційно – у електронному кабінеті військовозобов’язаного. Зараз триває робота над його створенням, враховуються всі нюанси пов'язані з кіберзахистом інформації", - розповів ТСН.ua Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.

Раніше адвокат розповів, що буде за порушення правил військового обліку.

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