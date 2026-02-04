Шалені черги у Пенсійному фонді Києва: що сталося

У Києві в Пенсійному фонді - шалені черги / © Стаханов

Кияни повідомляють про шалені черги в одному з відділень Пенсійного фонду Києва. Йдеться про Оболонський район. На кадрах, які поширюються у Мережі, можна побачити десятки людей, які перебувають у черзі, чекаючи на свій час для прийому. Автор відео нарікає на погану організацію роботи, мовляв, до Пенсійного фонду тепер йдуть «і старі, і малі».

У Пенсійному фонді кажуть, що відео було знято раніше — тоді відвідувачів у сервісному центрі ПФУ Оболонського району дійсно могло бути більше.

«Вчора ми перевіряли роботу центру в Оболонському районі і знаходилися там понад 1,5 години з 14:30. Більше 15 відвідувачів у приміщенні центру одночасно не було. Дійсно, коли автор знімав відео, можливо, і справді був більший потік відвідувачів, але станом на зараз у сервісному центрі Оболонського району таких черг немає», — повідомили ТСН.ua у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Там додають, що у сервісних центрах Пенсійного фонду спостерігається підвищена активність відвідувачів, але вона, як правило, є лише зранку.

«Особливо це стосується людей старшого віку, які прагнуть вирішити всі свої питання у першій половині дня. Люди молодшого віку використовують для відвідування Фонду обідню перерву, бо багато з них працюють. А от після 16:00 саме в Оболонському сервісному центрі активності серед відвідувачів не спостерігається», — пояснюють у пресслужбі.

Там погоджуються, що на Пенсійний фонд зараз є додаткове навантаження.

«Є певні умови, у яких ми всі живемо. Наприклад, сигнал „Повітряна тривога“, який зупиняє роботу ПФУ, і історія виникнення черг, у тому числі, може бути пов’язаною з оголошенням повітряної тривоги. Буває точкове накопичення відвідувачів, коли за 10 хвилин людей стає в один момент значно більше. Але такої ситуації, як на відео, зараз немає», — запевняють у пресслужбі.

Причини виникнення черг

Щодо причин виникнення черг у відділеннях, то їх наклалося декілька:

1. Перший місяць року завжди активний для отримувачів тих чи інших виплат, зокрема пенсійних. Люди йдуть до сервісних центрів Фонду, щоб уточнити, чи змінилося щось у їхніх особистих виплатах і чи не потрібно подати заяву на перерахунок пенсії або ж додатково підтвердити стаж.

2. Нові функції. У Пенсійного фонду додалися обов’язки — там почали приймати звернення щодо дитячих виплат. З першого січня 2026 року до сервісних центрів ПФУ приходить нова категорія громадян — це мами та батьки дітей, народжених у 2026 році. Цієї категорії серед відвідувачів раніше не було.

3. Субсидії та пільги. Громадяни цікавляться нарахуваннями, намагаючись уточнити інформацію. Тому на початку року навантаження на сервісні центри Фонду дійсно є більш значними.

Призупинення виплат та фізична ідентифікація

Цього року до загального накопичення відвідувачів додалися пенсіонери, які намагаються пройти фізичну ідентифікацію щоб відновити призупинені виплати.

Крім того, пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованої території, мали повідомити ПФУ про неотримання виплат від РФ. Саме цій категорії через невиконання вимог теж було зупинено виплати. Зараз вони активно звертаються за поновленням своїх пенсійних прав та повідомляють про те, що такі виплати від країни агресора дійсно не отримують.

Новий графік роботи

«Щоб задовольнити попит відвідувачів у великих містах, було вирішено розширити години прийому. Зокрема, у Києві та інших великих містах, сервісні центри ПФУ зараз працюють з 7:00 до 20:00. Громадяни мають отримати більше часу на обслуговування, щоб отримати необхідні послуги безпосередньо у відділеннях Фонду», — резюмували у відомстві.