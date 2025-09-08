«Шалені хабарі» у ТЦК: допис зробив військовий, який вийшов з Іловайського «коридору смерті»

Чинний військовий стверджує, що незаконні розцінки ТЦК сягають до 30 тис. доларів. / © ТСН

Днями в соцмережах набув розголосу пост чинного військовослужбовця, який повідомив, що його знайомий зіштовхнувся начебто з шаленою корупцією з боку ТЦК.

Користувач соцмережі з ніком Ротан Кримський, посилаючись на знайомого, якого «прийняв ТЦК», написав, що ціна послуги «піти додому» коштує 30 тис. доларів.

«Мій знайомий вийшов з дому і біля підʼїзду його «прийняв» ТЦК. Без шуму і пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДВРЗ чекати на «покупців», — каже військовослужбовець.

Та продовжив: «Він набрав мене і спитав, чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення — не вийшло. Я почав шукати інши варіанти… На виході мені назвали цифру у 8000$ — це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити. Не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому- 30к$!! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають».

Допис військовослужбовця. Скріншот зі сторінки Ротана Кримського у Facebook.

На цей допис відреагували у Сухопутних військах ЗСУ, яким підпорядковані всі ТЦК та СП України, прокоментував ситуацію і Київський міський ТЦК.

«Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів», — зазначили у командуванні Сухопутних військ.

Та додали: «Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування».

Також у Сухопутних військах зазначили, що їхнє командування «веде системну та послідовну боротьбу з будь-якими спробами корупції, спрямовану на викорінення цього явища та забезпечення прозорості у процесі мобілізації».

У коментарі для ТСН.ua речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев повідомив, що станом на сьогодні, 8 вересня, детальної інформації про факти вимагання від автора допису не надходило.

Своєю чергою, Київський міський ТЦК та СП назвав поширений допис військовослужбовця відвертим фейком, спрямованим на дискредитацію роботи ТЦК та СП.

Як дізнався ТСН.ua, автор резонасного допису дійсно є чинним військовослужбовцем 28 окремої механізованої бригади Лицарів Зимового Походу. Це нам підтвердили у цій бригаді, яка від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну у зоні бойових дій.

За даними бригади, автор допису — це військовий, який займав та займає бойові посади, відгуки про нього як про бійця — лише позитивні. При цьому у бригаді підкреслюють, що допис їхнього військового у соцмережі — це його власні слова та не є позицією бригади, тому і відповідальність за цю інформацію суто на цьому військовослужбовцеві.

На сторінці цього військовослужбовця є низка фото, підписи під якими вказують на те, що цей чоловік воював в 2014 році в Іловайську та вирвався з «коридору смерті».

Адвокат каже про зростання розцінків

Як виявилось, допис цього військовослужбовця не залишився непоміченим і у адвокатській спільноті. У цьому об’єднанні повідомляють, що низка їхніх клієнтів також скаржаться на хабарництво та високі розцінки начебто з боку тих, хто проводить мобілізацію.

«Це стосується первинних етапів. Коли тільки затримують — фактично одразу йде пропозиція про те, що це коштує стільки, а ми тебе відпускаємо або відвертаємось в іншу сторону. Якщо два роки тому це коштувало умовно кажучи 1-2 тис. доларів, то зараз — 10-15 тис. За те, щоб відпустили або не оформляли, щоб людина поїхала додому. Схеми різні. На жаль, це стало непоодинокими випадками. Якщо порівнювати інформацію дворічної давнини і зараз, то вони зросли мінімум в 5 разів. Я думаю, що тут питання не до ЗСУ, а до правоохоронних органів. Я, на жаль, підозрюю, що вони про ці історії знають. Це є поясненням того, чому ці розцінки зросли. Можливо, частина від цих сум йде наверх», — каже в коментарі для ТСН.ua заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів Україні з питань захисту прав людини Сергій Старенький.

Водночас у командуванні Сухопутних військ наголошують, що тісно співпрацюють з правоохоронними органами, зокрема з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань (ДБР) та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Усі повідомлення про можливі факти хабарництва чи зловживань негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження таких фактів винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються. Інформація про виявлені факти корупційних дій оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства», — повідомляють у Сухопутних військах.

