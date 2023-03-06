Шанці не врятують окупантів: експерт окреслив сценарій звільнення Криму

Російські окупанти вже не перший місяць будують фортифікаційні спорудження і копають шанці в незаконно анексованому Криму.

На що вони розраховують, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.

На думку Коваленка, такі дії окупантів – це інформаційний контекст для підтримки "ура-патріотизму" та відчуття захищеності. Він певен, що Україна не буде висаджувати морський десант на окупований півострів.

"По-перше, в нас немає такого ресурсу, щоб займатися таким безглуздям. По-друге, це дійсно безглуздя. Бо на сьогодні десантування такого типу закінчується великими втратами як в техніці, так і в людському ресурсі. Окрім всього іншого на озброєнні в російських окупантів в Криму знаходяться дорогі протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон". Немає сенсу для десантування", – каже експерт.

Коваленко вважає, що півострів буде звільнятися за сценарієм осторова Зміїний:

буде повністю зруйнована логістика з материковою Росією,

взято під повний контроль північно-східну частину Чорного моря та Азовського моря.

"Такі можливості в нас є як з використанням протикорабельних ракетних комплексів, так і безпосередньо надводних дронів. Ми давно не чули нічого про надводні дрони, які свого часу наробили галасу в бухті Севастополя. Чому не чули? Чи не тому, що зараз відбувається процес накопичення цих дронів для того, щоб коли це буде необхідно, вони будуть використовуватися", – зазначає аналітик.

На думку експерта, зараз відбувається накопичення цих комплексів, щоб перерізати логістику і встановити повний вогневий контроль на території окупованого Криму з постійним знищенням кожного військового об’єкта російських загарбників.

"Не буде ніякого десантування. Через деякий час взагалі на території Криму не залишиться повноцінної боєздатної групи військ російських окупантів. Особливо, якщо не буде логістики. Хто тоді буде сидіти у цих окопах", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олексія Гетьмана, будуючи фортифікації у Криму, ворог хоче емоційно мобілізувати тих мешканців, які приїхали на півострів та колаборантів, які там залишилися.

Раніше американський генерал Бен Годжес показав план і карту звільнення Криму. Також він закликав союзників надати Україні все необхідне озброєння для того, щоб звільнити окупований Крим.

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