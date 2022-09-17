Шанс для онкохворих: у Києві в Інституті раку запрацював новий лінійний прискорювач

Уся процедура опромінення на такому приладі триває не більше 5 хвилин.

Утричі більше пацієнтів - тепер устигають пройти променеву терапію в столичному Інституті раку. Днями там запрацював новий лінійний прискорювач.

Про це йдеться у спецвипуску ТСН за 17 вересня 2022 року.

Окрім того, що процедура на лінійному прискорювачі минає значно швидше, він працює вже за геть новими сучасними технологіями. Та від старого обладнання там теж не квапляться відмовлятися. Бо черги на променеву терапію все ще залишаються великими.

Медсестра готує пацієнта Дмитра до процедури - надягає термопластичну маску, щоб зафіксувати тіло. Доки чоловік влаштовується, пристрій самостійно вираховує, чи правильно він ліг.

Іде верифікація, лікарі дивляться по костним орієнтирам, що пацієнт 100% лягає в мітки, які їм потрібно.

Це лінійний прискорювач нового покоління для променевої терапії.

Лікарі уточнюють, що опромінюють надключичну групу лімфатичних вузлів, лімфовузли межистіння та корінь лівої легені.

Уся процедура опромінення на такому приладі триває не більше 5 хвилин.

Дмитро Соловей – стоматолог із Чернігова. У нього друга стадія раку - лімфома Ходжкіна. Йому призначено 15 таких процедур. По буднях він ходить на опромінення, а по вихідним приймає пацієнтів.

Лікар Дмитра каже, якби його лікували на старому обладнанні, то серце отримало би значно більше навантаження. І ризик інфаркту був би вищий.

"Дмитро лікувався за методикою вімарт, яка практично не дає жодної дози на серце, легені, стравохід", - зазначає лікар з променевої терапії Максим Палій.

Іще місяць тому всіх пацієнтів лікували на старому приладі. Йому вже 11-тий рік і в лікарні не приховують - за кількістю роботи він рекордсмен не лише в Україні, а й у Європі. Наскільки довго пропрацював цей прилад - дивуються навіть у компанії-розробнику.

Новий лінійний прискорювач у лікарні отримали наприкінці 21-го року. Та щоб він почав працювати, пройшли чимало перепон

"Поки монтаж- демонтаж, поки бункер цей зробили…фактично два місяці і почалась війна. Знайти спеціалістів було майже неможливо - хтось працює онлайн, хтось пішов на фронт. Те, що цей лінійний прискорювач сьогодні вже лікує людей, в Інституті раку називають не інакше, як перемогою. І хоча один такий прилад коштує близько 60 мільйонів гривень, лікарі запевняють – свої гроші він цілком виправдовує", каже в.о. директора Національного іституту раку Андрій Шипко.

І додає: "Ми можемо щодня приймати до 80 людей на новому надсучасному обладнанні. У нас були черги 2-3 місяці, а зараз 2-3 тижні".

Черги на процедуру все одно існують через те, що в Київ їдуть пацієнти з окупованих територій. Отже від старого обладнання поки що не відмовляються.

"На цьому ми продовжуємо лікувати, але вже вимушені підбирати пацієнтів, котрим ще не заборонено використовувати методику 3Д – це може бути паліативна допомога", - уточнює лікар з променевої терапії Максим Палій.

Лікарі кажуть, що хоча б ще один такий сучасний прилад міг би вирішити проблему з чергами на променеву терапію. У МОЗі ж пообіцяли знайти кошти.

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