Шанс на завершення бойових дій чи нові битви за українські міста: чого чекати від можливих перемовин

Шанс на завершення бойових дій чи нові битви за українські міста. Лінія фронту відчутно змінилась в порівнянні з початком 2024-го року. І подекуди не на користь Сил оборони. І попри колосальні втрати солдатів, здається Кремль хоч і не досягнув мети в Україні, але й не готовий спинятись.

Попри це аналітики кажуть, перемовини щодо завершення війни в Україні вже не такі примарні, як здавались нам у 2024-му. З чим туди може піти Україна — спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з'ясовувала.

Ось так виглядала лінія фронту 1 січня 2014. А так – тепер. За рік сили оборони її подовжили аж до російської Курщини. Натомість ворог підійшов занадто близько до Курахово, Покровська, Мирнограда, Торецька та Куп’янська. А подекуди ці населені пункти й самі стали фронтовими. Якою буде лінія зіткнення, чи будуть ще великі битви за українські міста або ж взагалі замороження бойових дій. Із цими питаннями йдемо у рік прийдешній.

Війна в Україні / Скриншот і відео

Успенівський мішок і падіння лінії фронту на околицях Курахово. Та й майже повна окупація міста на березі водосховища. Ще ближчий підхід російських військ під Покровськ, після окупації Авдіївки і масштабний наступ, чи не найбільший за півроку на околицях Бахмута

Ці бої, подекуди успішні для росіян завершили 2024 рік. Попри шалені втрати окупантів, а це понад 400 тисяч солдатів пораненими і вбитими за увесь минулий рік, ворог не полишить спроб таки здійснити, як мінімум один масштабний прорив. І буде він на Донеччині — прогнозують військові аналітики.

“Противник буде намагатися взяти Покровськ. Він буде намагатися з півдня і з північного сходу охопити Покровськ. Любить противник брати в кліщі і потім видавлювати справа зліва, і потім по центру видавлювати наші війська з цих населених пунктів”, — каже військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ Євген Сасько.

Війна в Україні / Скриншот і відео

Покровськ може відкрити шлях ворогу на Дніпропетровщину, кажуть аналітики. Вже зараз окупанти за 10 кілометрів від адмінмежі. А от чи наважиться вони її перетнути ані експерти, ані військові прогнозувати не беруться. Єдине, що бачать — виснаження російських військ, попри шалену перевагу над українськими. І це показує Курщина,

кажуть експерти.

“Як би не було Курщини, то ці 50 тисяч зараз би штурмували на Покровську-Курахівському напрямку. І я з 100% впевненістю гарантую, що питання Покровська, ми говорили б у минулому часі, ця територія була б давно окупована”, — каже директор українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Українська армія перетнула російський кордон, так і не дочекалась швидкої відповіді від Росії. А тепер ще й воює з контингентом третьої держави. Імовірно з північними корейцями. Принаймні це доводять наші Сили оборони, публікуючи фото й відео знищених чи поранених іноземців. Це означає лиш одне, наголошують військові аналітики, російська армія виснажена не меньше української цією війною. Але наші сили оборони продовжать утримувати там фронт і в новому році.

“Війна — це шахова партія. Коли хтось говорить, нащо ми ліземо на Курщину, якщо у нас є оце: коли в граєте в шахи, противник намагається нав’язати свою гру. Якщо він зараз такий ресурс відправляє на територію Курської області, то ми все-таки свої правила їм нав’язали”, — каже командир РЕАБАТР 80 ОДШБР Ярослав Вакалюк.

Операція на Курщині — частина “плану Перемоги”, заявляв ще у серпні торік Президент Володимир Зеленський. Вона не наближає нас до кордонів 1991-го, але може наблизити до перемовин з позиції сили, каже експерт Дмитро Жмайло. А ще далекобійні удари по складах з боєприпасами та паливними матеріалами. І краща витривалість економіки та інфраструктури перед ракетними ударами Росії ніж у перші роки повномасштабної.

Війна в Україні / Скриншот і відео

“Що консультації будуть. Я навіть думаю, що будуть перемовини. І в цих перемовинах навіть братиме Російська Федерація. Я більш оптимістичний щодо припинення вогню, тому що просто-напросто росіяни, їм так само вигідно це припинення”, — каже директор українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Дотепер бойові дії загрожують не лише Покровську, а й Костянтинці, Запоріжжю та околицям Харкова і Херсону. Допоможе їх втримати насичення зброєю і людьми сил оборони, кажуть аналітики. І додають, чи буде шанс на мир або хоча б завершення бойових дій, залежатиме від міжнародних партнерів і дипломатів.

Війна в Україні / Скриншот і відео

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