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"Шанс є, але мінімальний": Жданов пояснив, чи можуть окупанти захопити Авдіївку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Шанс є, але мінімальний": Жданов пояснив, чи можуть окупанти захопити Авдіївку

Зруйнований будинок в Авдіївці / Фото: facebook/Павло Кириленко

Олег Жданов прокоментував запеклі бої навколо Авдіївки на Донеччині.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи ситуацію з боями за Авдіївку, вважає, що росіяни можуть захопити місто, однак такий шанс – мінімальний.   

Про це він розповів у коментарі сайту ТСН.ua.

"До двох бригад вони застосували на саму Авдіївку. Перша атака була десь до бригади. Три батальйони, плюс підсилення танками в перший день. У них поки що не знижується наступальний потенціал. Він є і вони продовжують атакувати”, – зазначив експерт.

Як розповів Олег Жданов, окупанти намагаються захопити залізницю, але ЗСУ їх відбивають та не дають закріпитися. 

"І в районі терикону на коксохімічному підприємстві Авдіївки. У перший день наступу росіяни заявили, що вони вже начебто там, куди мріяли зайти дев’ять років. Але потім їх вибили звідти. Вони продовжують атакувати, але успіху на сьогодні не мають", – резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію біля Авдіївки станом на ранок 14 жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
326
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