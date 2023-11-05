“Шанси померти набагато більші”: військовий порівняв спеціальності на фронті

У штурмовиків, в порівнянні з іншими військовими спеціальностями, наприклад, операторами БПЛА та артилеристами, шанси померти на фронті набагато більші.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий".

“Мені здається, якщо ти йдеш у штурмовики, тобі потрібно розуміти, що в порівнянні з іншими: операторами БПЛА, артилеристами, шанси в тебе померти набагато більші. Якщо ти даєш собі звіт у цьому, тебе тягне на пригоди, авантюру, то ласкаво просимо до штурмовиків. Ти вже істинний штурмовик. Якщо є мотивація, командири підрозділів допоможуть отримати тобі необхідні навички”, — каже командир українських штурмовиків.

“Малий” розповів, що до того як потрапити до їхнього підрозділу майбутні штурмовики проходять відбір у так званому рекрутинговому центр та двомісячний курс “молодого бійця”. Лише після навчання та тренувань військові йдуть у штурм.

“І до тих пір, поки командири управління роти не помітить, що в нього є якийсь прогрес і він вже готовий робити якісь штурмові дії, примкнути до основної групи штурмовиків, він продовжує тренуватися. У нашому підрозділі та бригаді немає такого, що тебе виривають і кидають на штурм. Спочатку ти навчаєшся. Коли ми бачимо, що ти досяг певного результату, того хоча б мінімуму, який має бути у штурмовика, тоді ми вже починаємо відправляти на роботу, завдання”, — каже військовий.

За його словами, для новачка спочатку обирають легкі завдання. На складні ходять більш досвідчені групи. Якщо завдання легке, основну групу штурмовиків “розбавляють” новенькими.

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