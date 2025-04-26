Шанси на появу миротворців в Україні мінімальні: постпред в ООН Мельник назвав причину

Миротворці в Україні / © ТСН.ua

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Шанси на розміщення в Україні європейського військового контингенту в межах поточного миротворчого процесу є мінімальними.

Таку думку висловив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

За його словами, цьому чинитиме спротив Росія, для якої така миротворча місія означатиме неможливість провадити ту політику звинувачень у порушенні перемир’я, яку Москва вела після оголошення припинення вогню в лютому 2015 року.

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Окрім того, вважає Андрій Мельник, важливо, щоб до відправлення миротворчого контингенту в Україну були готові не лише політичні еліти європейських країн, але й була готовність суспільств.

«Такої готовності в Німеччині я на сьогодні не відчуваю. Для німців це дуже сенситивне питання — направляти своїх солдатів у будь-якому форматі: чи це буде розміщення вздовж лінії розмежування, чи це буде просто розміщення на території України десь там подалі від місць бойових дій. Важливо який мандат цей контингент матиме. Цей мандат мав би бути схвалений Радою безпеки ООН», — наголосив він.

За словами українського дипломата, лише миротворці з таким мандатом мають шанси забезпечити перемирʼя.

«Я вірю що нашим європейським друзям вистачить мужності сказати: так, цей європейський контингент — це наші інтереси… якщо зараз ми цей крок не зробимо, то війна відновиться в ще більшому масштабі», — підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією видання The Times, Велика Британія більше не хоче відправляти війська до України.