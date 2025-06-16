Шанси на життя були нульові: неймовірна історія порятунку військового, який отримав тяжкі поранення

У Дніпрі рятують тяжкопораненого воїна / © ТСН

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До повномасштабного вторгнення 46-річний Віктор вантажив соки на Миколаївщині, потрапив в окупацію. А коли ворога Збройні сили відкинули, пішов до війська. Після тяжкого поранення на Донеччині Віктора рятують у Дніпрі. В нього опіки вісімдесяти відсотків тіла, майже втрачений зір — та сам боєць і лікарі не здаються.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Зі страшними опіками та ураженням очей Віктора доправили до Дніпра першого червня. Медики визнають: шанси, що військовий виживе, наближалися до нуля.

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«Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Вони мають дуже великий травматичний шок. І якщо не допомагати, кінець тільки один. Віримо, що обовʼязково це чудо буде в цих стінах. Намагаємося це зробити», — каже медик.



Захисники вивозили танк задля ремонту біля Лиману на Донеччині, коли раптом вдарив ворожий дрон. Віктор завдячує побратимам, що витягли його і зізнається: найбільше саме за них непокоївся.

«У такому місці прилетіло, де ми зовсім не чекали, якщо чесно. Слава Богу, хлопці не постраждали. Вони мене і витягнули. В мене перше було питання: як там командир танка? Олександр наш! Він у нас самий кращий!» — каже поранений.

У Дніпрі рятують тяжкопораненого військового / © ТСН

Усе життя чоловік працював на Миколаївщині, кермував навантажувачем на заводі соків. Перед повномасштабним вторгненням потрапив на операцію. Каже: щойно опритомнів, відчув, скоро докорінно зміниться життя.

«Коли я від наркозу відходив, мені снилося, шо я їздив на танку. І от бачите, так і сталося», — каже він.

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Повз його рідне село ворог йшов у бік Миколаєва. Щойно захисники відкинули окупантів, Віктор пішов до війська. Відтоді був головним механіком підрозділу на найгарячішим напрямках.

Він вірить, що виживе і зможе повернути зір, аби ще побачити перемогу. Медики обіцяють зробити усе можливе.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 16 червня. ВИБУХИ в РОСІЇ! Неймовірний порятунок бійця! Деталі про обміни