ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Шанси на життя були нульові: неймовірна історія порятунку військового, який отримав тяжкі поранення

Військовий на фронті отримав тяжкі поранення. Медики розповіли про неймовірний порятунок.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
У Дніпрі рятують тяжкопораненого воїна

У Дніпрі рятують тяжкопораненого воїна / © ТСН

До повномасштабного вторгнення 46-річний Віктор вантажив соки на Миколаївщині, потрапив в окупацію. А коли ворога Збройні сили відкинули, пішов до війська. Після тяжкого поранення на Донеччині Віктора рятують у Дніпрі. В нього опіки вісімдесяти відсотків тіла, майже втрачений зір — та сам боєць і лікарі не здаються.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Зі страшними опіками та ураженням очей Віктора доправили до Дніпра першого червня. Медики визнають: шанси, що військовий виживе, наближалися до нуля.

«Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Вони мають дуже великий травматичний шок. І якщо не допомагати, кінець тільки один. Віримо, що обовʼязково це чудо буде в цих стінах. Намагаємося це зробити», — каже медик.

Захисники вивозили танк задля ремонту біля Лиману на Донеччині, коли раптом вдарив ворожий дрон. Віктор завдячує побратимам, що витягли його і зізнається: найбільше саме за них непокоївся.

«У такому місці прилетіло, де ми зовсім не чекали, якщо чесно. Слава Богу, хлопці не постраждали. Вони мене і витягнули. В мене перше було питання: як там командир танка? Олександр наш! Він у нас самий кращий!» — каже поранений.

У Дніпрі рятують тяжкопораненого військового / © ТСН

У Дніпрі рятують тяжкопораненого військового / © ТСН

Усе життя чоловік працював на Миколаївщині, кермував навантажувачем на заводі соків. Перед повномасштабним вторгненням потрапив на операцію. Каже: щойно опритомнів, відчув, скоро докорінно зміниться життя.

«Коли я від наркозу відходив, мені снилося, шо я їздив на танку. І от бачите, так і сталося», — каже він.

Повз його рідне село ворог йшов у бік Миколаєва. Щойно захисники відкинули окупантів, Віктор пішов до війська. Відтоді був головним механіком підрозділу на найгарячішим напрямках.

Він вірить, що виживе і зможе повернути зір, аби ще побачити перемогу. Медики обіцяють зробити усе можливе.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 16 червня. ВИБУХИ в РОСІЇ! Неймовірний порятунок бійця! Деталі про обміни

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie