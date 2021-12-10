"Шантаж на місцевому рівні": Зеленський розповів, чи будуть в Україні відключати світло

"Шантаж на місцевому рівні": Зеленський розповів, чи будуть в Україні відключати світло

Також Зеленський відповів на питання, чи збирається він "домовлятися" з Рінатом Ахметовим.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні — стабільна енергетична ситуація, проте не виключив, що інколи, на місцевому рівні, відключення електрики все ж можуть бути.

Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук на телеканалі "1+1".

"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися, іноді. Це кроки для того, щоб зробити невеличку інформаційну хвилю, щоб це показати у тих чи інших ЗМІ. Глобально, у нас стабільна енергетична ситуація, як я і обіцяв. Тому що ми про це домовлялися, зокрема і на місцевому рівні, і з усією генерацією", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що в Україні є все для того, щоб стабільно пережити опалювальний сезон. Тарифи, за його словами, теж будуть "нормальні".

"Відключень ніяких масових не буде. Ну якісь можуть бути", — сказав глава держави.

Також Володимир Зеленський відповів на запитання Наталії Мосейчук, чи збирається він домовлятися з "одним олігархом", натякаючи на Ріната Ахметова.

"Треба змінювати хід історії. Їм треба домовлятися з державою, а не державі з олігархами. А домовлятися з державою дуже просто. Держава свої домовленості викладає в законах і там все зрозуміло, як треба людині чи бізнесу діяти і працювати", — резюмував Зеленський.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

Раніше Володимир Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією.

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