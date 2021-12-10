"Шантаж на місцевому рівні": Зеленський розповів, чи будуть в Україні відключати світло

Також Зеленський відповів на питання, чи збирається він "домовлятися" з Рінатом Ахметовим.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні — стабільна енергетична ситуація, проте не виключив, що інколи, на місцевому рівні, відключення електрики все ж можуть бути.
Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук на телеканалі "1+1".
"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися, іноді. Це кроки для того, щоб зробити невеличку інформаційну хвилю, щоб це показати у тих чи інших ЗМІ. Глобально, у нас стабільна енергетична ситуація, як я і обіцяв. Тому що ми про це домовлялися, зокрема і на місцевому рівні, і з усією генерацією", — сказав президент.
Зеленський наголосив, що в Україні є все для того, щоб стабільно пережити опалювальний сезон. Тарифи, за його словами, теж будуть "нормальні".
"Відключень ніяких масових не буде. Ну якісь можуть бути", — сказав глава держави.
Також Володимир Зеленський відповів на запитання Наталії Мосейчук, чи збирається він домовлятися з "одним олігархом", натякаючи на Ріната Ахметова.
"Треба змінювати хід історії. Їм треба домовлятися з державою, а не державі з олігархами. А домовлятися з державою дуже просто. Держава свої домовленості викладає в законах і там все зрозуміло, як треба людині чи бізнесу діяти і працювати", — резюмував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією.
Читайте також:
- Росія запевнила США, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо України - Зеленський
- Чи підтримують ЄС та США ідею прямих перемовин Зеленського з Путіним: роз'яснення президента України
- Зеленський не виключає референдуму щодо окупованих територій