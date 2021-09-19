Шантаж Росії та стрибки цін: що буде з комунальними тарифами в Україні

Шантаж Росії та стрибки цін: що буде з комунальними тарифами в Україні

Зростуть ціни на опалення, гарячу воду та газ для бізнесу, а електроенергія навіть подешевшає.

Поки європейські політики ще думають, чи варто сваритися з президентом РФ Володимиром Путіним зайвий раз, він уже ставить континент на коліна - ціною на газ. Російський "Газпром" різко скоротив його постачання. І на європейському ринку цього тижня букально почалася паніка. Блакитне паливо подорожчало на 300%, а електрика – удвічі. У європейців вся надія на Норвегію, другого найбільшого постачальника газу.

А що ж чекати в Україні? Бо опалювальний сезон вже от-от. І постачальники тепла і гарячої води вже попереджають про нові тарифи. Про це 19 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Комунальні тарифи готові до осінніх стартів. Головна дисципліна - стрибки у висоту. У "Київтеплоенерго" вже попередили, що ціни на тепло і гарячу воду можуть зрости на 30-40%. Наприклад, опалення двокімнатної квартири в столиці, яка витрачає 1,5 Гіга-калорії в зимовий місяць, подорожчає від 2,5 до 3,5 тис. грн.

У Рівному лякають зростанням тарифів удвічі, а то й утричі. Вартість 1 Гіга-калорії для населення від 1800 грн зросте до 3700 грн.

Мешканцям приватних будинків легше – вони перейшли на річні тарифи, в середньому не більше 8 грн за куб. І такою ціна буде до кінця опалювального сезону. А от більшість споживачів мешкають у багатоквартирних будинках. І тариф на опалення та гарячу воду тягне з гаманців найбільше. А 80% цих тарифів – це вартість газу, яка нестримно зростає.

Справа в тому, що ціна на газ в Україні залежить від коливань на європейському ринку. А там зараз просто цунамі. Газ торгують по 600-700 і 800 доларів за кубометр. Головний винуватець - російський "Газпром", який створює штучний дефіцит, не прокачуючи паливо до ЄС. І саме тоді, коли на континенті перебої із постачанням газу з Північного моря. Тож котирування йдуть вгору шаленими темпами. І така цінова бульбашка вигідна Кремлю - щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік-2".

Тож ринкова ціна на газ на кордоні з Україною зросла до 20 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

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Для населення тариф за тепло буде 7,96 гривні за куб. Це вартість без розподілу і доставки. Так уряд піклується про споживачів. Але з іншого боку бюджетній сфері – дитсадкам, школам, лікарням – лишається ринкова ціна – по 17, 18, а то й по 20 гривень за куб.

Із цим місцева влада якось має розібратися – яку суму зможе компенсувати, а який тариф виставити. Звісно, таких розцінок на газ і опалення місцеві бюджети і в страшному сні не бачили. Тож кошти будуть перерозподіляти. А це значить, що з якоїсь сфери їх заберуть.

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А тепло потягне за собою подорожчання і гарячої води. Щонайменше, на 30%.

А от електроенергія подешевшає. Для тих, хто споживає до 250 кіловат, тариф знизиться з нинішніх 1,68 грн до 1,44 грн. Усе, що більше 250 кіловат, – по 1,68 грн.

А от для бізнесу електроенергія, як і газ, подорожчає. Бо за рахунок підприємців спробують компенсувати збитковий тариф для населення, який насправді має бути удвічі більшим. Тож бізнес закладе збільшений тариф на електрику у послуги або товари. Тож так чи інакше, але за це підвищення заплатять усі українці.

І якщо хтось думає, що краще жити в селі і опалювати дровами, то це не так – вони теж подорожчали.

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