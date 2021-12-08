Шарфшерінг у Києві: на одній з вулиць Подолу на паркані з'явились шарфи (фото)

Шарфшерінг у Києві: на одній з вулиць Подолу на паркані з'явились шарфи (фото)

Започаткували такий рух у 2008 році в США.

У Києві на одній з вулиць Подолу на паркані з'явились шарфи.

Теплі аксесуари розвісили з невеличкими повідомленнями: це не загублені речі, а допомога тим, кому холодно.

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Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 8 грудня.

Автором акції виступила Подільська районна організація Червоного Хреста. І вона, до речі, не перша з подібних. Раніше жителі столиці помітили на деревах куртки, які дбайливий киянин Андрій Кривущенко також повісив для людей, яким стане холодно. Свою ініціативу він назвав "Зігрій людину". Започаткував її три роки тому та надихнув власним вчинком людей в інших містах. Наприклад, Вінниці та Дніпрі. Роблять так і в Маріуполі.

Хоча, якщо пригадати історію цього руху, започаткували його у 2008 році в США. Взимку, місцева жителька Елізабет Сімонс натрапила у парку на виставку де художники одягли у спеціальні в'язані чохли дерева. Жінка подумала, що теплі речі, насправді б, не завадили людям. Тому наступного дня разом з подругами принесли в парк шарфи із записками про те, аби їх брали ті, хто змерзає.

"Продовжуючи цю класну акцію, я теж залишаю тут свій шарф. Сподіваюсь комусь стане в пригоді", - каже кореспондент "Сніданку" Олександр Чередниченко.

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