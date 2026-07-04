Ще одне місто України стає "кіл-зоною": криваві обстріли, багато поранених — людей закликають негайно евакуюватись

Росіяни знищують Дружківку / © ТСН

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Росія все сильніше атакує Дружківку — прифронтове місто Донеччини. Попри те, що в ньому досі залишається понад 5 тисяч мирних жителів. Не всі встигають виїхати вчасно. Інколи доводиться вивозити цивільних одразу в лікарні — кажуть у підрозділі поліції «Білі Янголи».

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила, що таке життя в Дружківці і чому кожна хвилина перебування там ризикована.

Війна в Україні: яка ситуація у Дружківці

FPV-дрони, як на оптоволокні, так і звичайні, залітають уже до самого центру міста. Від російських безпілотників тут не допомагають навіть спеціально розтягнуті над дорогою захисні сітки. Особливо небезпечна зона починається одразу при виїзді з сусіднього Краматорська. Про те, що над машиною кружляють ворожі «очі», екіпаж вчасно сповіщає ідентифікатор дронів «Чуйка».

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Це єдина дорога на Дружківку. Місто, що стало фактично «кіл-зоною» після того, як ворог почав активніше просуватись у сусідній Костянтинівці. Офіцер поліції Геннадій Юдін щосили тисне на газ — екіпаж «Білих Янголів» іде на чергову евакуацію цивільних людей.

Наслідки обстрілу Дружківки / © ТСН

Геннадій Юдін, офіцер поліції підрозділу «Білі Янголи»: «У нас у місті Дружківка 5 188 людей залишається. П’ятдесят тисяч населення було — це 10 відсотків. Дітей за офіційною інформацією немає. Але бачимо, що горе-батьки повертаються до цього міста. І ми отримуємо інформацію та вивозимо їх із цього пекла».

Перша запланована зупинка — центр Дружківки. Тут правоохоронці мають забрати одну з місцевих родин. Вони вже повністю напоготові, усе їхнє минуле життя наразі вмістилося у кілька дорожніх валіз. До термінового переїзду готується і Тайсон — домашній собака породи такса, якого днями сильно контузило від близьких прильотів. Бійці обіймають пса.

Виїхати батьків нарешті вмовив рідний син, який зараз служить у Силах оборони — каже Сергій. Їхній приватний будинок уже вщент знищили ворожі обстріли.

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Для цієї наступної родини це вже друга поспіль евакуація за час великої війни. Російська агресія спочатку змусила їх покинути рідний дім в Українську, що розташований під уже окупованим і повністю знищеним Селідовим. Тепер люди змушені виїжджати знову. Господар поспіхом закриває орендований будинок на ключ, полишаючи так і не зібраний цьогорічний врожай. Сергій поранений — нещодавно ворожий уламок влетів йому в ногу, коли чоловік просто пішов у місто по воду.

Пастка на дорозі: атака на евакуаційне авто волонтерів

Бронеавтомобіль «Білих Янголів» стрімко прямує на виїзд із прифронтового міста. Це мала бути звичайна планова евакуація, але на війні планувати нічого не можна, каже Геннадій Юдін. Зненацька надходить екстрене повідомлення: «Волонтерів… Дорогу життя… Зателефонували щойно — їхню автівку підбили».

Не встигають поліцейські припаркуватись біля понівеченого цивільного буса, як на сусідній вулиці лунає потужний вибух і в небо підіймається чорний стовп диму від прильоту чергової ворожої керованої авіабомби (КАБ). Часу сховатись укриття просто немає.

Нас зустрічають скривавлені волонтери, які у цей самий час також намагалися вивезти цивільних із небезпечної зони.

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Чоловіків врятувало лише те, що їхній автомобіль був заздалегідь броньованим. Проте від потужного удару безпілотника в машині вщент заблокувало всі двері. В салоні, окрім двох волонтерів, перебували ще двоє наляканих цивільних людей. «Довелося поспіхом вилазити через верхній люк», — кажуть евакуаційники. Аби дістати з салону особисті речі, чоловіки тепер намагаються відкрити деформовані двері за допомогою лома.

Юлія Кирієнко, спеціальна кореспондентка ТСН: «Якась неймовірна лотерея у Дружківці. Влучив FPV-дрон, ймовірно, на оптоволокні. Щойно впав КАБ. Курява розвіялася від прильоту. Іде наліт, а позаду люди на велосипеді прямують у „пункт незламності“, який тут неподалік. Оце таке життя в Дружківці. Все ж 10% населення тут залишається. Але на сьогодні менше, бо забираємо разом із „Білими Янголами“ звідси людей».

Росіяни постійно атакують Дружківку

І ця страшна лотерея щомиті може коштувати людині життя. Наступний рейс екіпажу «Білих Янголів» опиняється в самому епіцентрі прильоту чергової порції російських авіабомб. Навколо хаос і крики. На жаль, одна з місцевих жінок загинула на місці.

Поряд лежать скривавлені поранені, які вижили під час вибуху. Поліцейський Дмитро оперативно надає невідкладну допомогу жінці, якій великий уламок влучив прямо у живіт, намагаючись підбадьорити її. Постраждала тримається з останніх сил.

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Ще одну важкопоранену жінку Геннадій Юдін знаходить у бетонному боксі-укритті неподалік.

Попри безперервні вибухи навколо, «Білі Янголи» швидко вантажать поранених жінок у броньований відсік буса. Тепер головне завдання — якнайшвидше вибратися з міста. По рації намагаються з’ясувати ситуацію: «Там проїхати можна? В мене поранена! Не знаю… А лікарня працює? Не знаю. Ноги на місці, все нормально».

Бронеавтомобіль іде з увімкненою сиреною. Всю дорогу Дмитро міцно тримає за руку поранену Олександру. Вона крізь сльози зізнається, що евакуюватись до Одеси планувала давно, але ніяк не могла остаточно визначитись із датою: «Я тільки збиралася в Одесу виїхати в кінці тижня. Треба тікати звідси».

Боротьба за життя у лікарні: «Я ж вам казав виїжджати»

Геннадій чимдуж тисне на газ. Хоч кровотечу постраждалим жінкам на місці зупинили, з такими серйозними ушкодженнями будь-який згаяний час на дорозі може коштувати життя. Звучать оперативні переговори: «Швидка потрібна. Потрібна швидка. Може, десь перевантажать. Куди везти людей? Ми виїжджаємо також…».

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Зрештою «Білі Янголи» приймають рішення везти людей в опорну лікарню самотужки. Там місцеві медики вже чекають на них у повній готовності: «Взяв, взяв, взяв. Тут кишка. І нога. Давай до себе. Головне ноги! Ноги нормально! Ноги на місці!».

У приймальне відділення обох постраждалих жінок доставили максимально швидко, вони перебували у свідомості. Олександра сильно переживає, чи зможуть хірурги врятувати їй кінцівки. Лікарі заспокоюють — вагомий шанс є, адже рятівний турнікет поліцейські наклали лише 30 хвилин тому.

Вже на операційному столі вона впізнала в обличчя Геннадія Юдіна. Як з’ясувалося, саме цей офіцер поліції приходив до їхньої родини кілька тижнів тому та наполегливо вмовляв негайно поїхати з «Білими Янголами» з охопленої вогнем Дружківки. Але тоді люди навріз відмовлялися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: “Я Ж КАЗАВ ВАМ, ВИЇЖДЖАЙТЕ”! Евакуація НА МЕЖІ СМЕРТІ: кадри, які МАЄ БАЧИТИ СВІТ

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