Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

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Екстрасенс Роман Завидовський вважає, що Кримський міст зрештою буде повністю зруйнований. Втім, за його прогнозом, до кінця 2026 року цього не станеться — споруда ще стоятиме, хоча й у нинішньому пошкодженому стані.

Такий прогноз він дав на своєму YouTube-каналі.

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За словами Завидовського, він давно передбачав руйнування Кримського мосту. Зокрема, напередодні одного з ударів по споруді під час розкладання на Крим йому випали карти смерті та вогню.

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Екстрасенс стверджує, що ще раніше говорив про те, що міст зрештою буде зруйнований, хоча цей процес може розтягнутися в часі.

«Ще один такий удар — і Кримський міст впаде остаточно», — заявив Роман Завидовський.

Він також зазначив, що раніше оцінював шанси на те, що споруда залишиться стояти, як дуже малі. Водночас тепер екстрасенс вирішив окремо подивитися на картах, чи станеться її остаточне руйнування до кінця 2026 року.

Що показали карти щодо Кримського мосту до кінця 2026 року

Для прогнозу Завидовський використав циганську колоду та карти Таро. За його словами, на першій колоді випали карти закритого простору, грошей та очікування. Остання, на думку екстрасенса, вказує на те, що остаточного руйнування доведеться ще почекати.

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На картах Таро йому випали Зірка, Королева пентаклів і Двійка пентаклів. Цю комбінацію він пов’язав із певними змінами фінансового характеру.

Завидовський дійшов висновку, що до кінця 2026 року Кримський міст не буде зруйнований остаточно.

«Я думаю, що Кримський міст ще 2026 рік вистоїть. У такому стані, в якому він є зараз. Тобто я не бачу остаточної руйнації до кінця цього року», — сказав екстрасенс.

Водночас він наголосив, що не відмовляється від свого попереднього прогнозу про повне знищення споруди. На його переконання, це все ж таки станеться, але пізніше.

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«Однаково я вважаю, що Кримський міст — те, що я відчуваю — що він однаково впаде. Впаде повністю і зникне», — заявив Роман Завидовський.

Отже, за його прогнозом, остаточне руйнування Кримського мосту — питання часу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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