Що буде із доларом через дії Трампа та яку валюту безпечніше купувати: заява економіста

Експерти пояснили, що буде з доларом / © ТСН.ua

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У світі готуються до найгіршого через заяви Білого дому, який минулого тижня ледве не щогодини збільшував митні ставки. Найболючіший удар американців припав на китайські товари з митом 145 відсотків. Пекін відповів одразу і запровадив 125% на американський імпорт і закликав європейців об’єднуватись проти Трампа.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «ТСН Тиждень» Ірини Прокоф’євої.

Що відомо про «тарифну війну» Трампа

Світова війна тарифів відкладається на 90 днів. Але ти що Трамп зламав простою паузою не відремонтуєш. Та й війна насправді вже йде. І хоч фронт проходить між США та Китаєм всі готуються до найгіршого.

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В столиці Європейського союзу Брюсселі — б’ють на сполох і терміново готують відповідь на тарифне покарання Білого дому. На кону гігантські гроші — 1,3 трильйони доларів — саме таким торік був обсяг загальної торгівлі між США та Європою. Та на погрози Трампа увести мито на 20% на товари з ЄС — Урсула фон дер Ляєн рішуче заявила ми не капітулюємо і вдаримо у відповідь. Більше того, механізм вже запущено

Лідери ЄС один за одним заявляють про намір їхати до Вашингтона і домовлятися. І передбачливо записали в документ відміну санкцій, якщо Трамп відступить. І він відступив щодо всіх, крім Китаю.

Буквально за добу кардіограма світової економіки показала усі ознаки інфаркту. Фондові ринки то падали, то піднімались — залежно від заяв Дональда Трампа. Це означає, що компанії на рівному місці втрачали мільярди долларів. Однак булі й ті, хто набивали у цей час кишені.

Овальний кабінет Білого дому. Дональд Трамп зустрічається із гонщиками Наскар. І ніби між ділом знайомить їх із Чарльзом Швабом — засновником однієї з найбільших брокерських та банківських компаній США, який на коливаннях заробив 2,5 мільярди доларів.

А разом із ним, підрахували у «Блумберг», збагатились і інші багатії — Ілон Маск, Ернест Гарсія, Марк Цукерберг. Коло обраних Дональда Трампа. Злі язики подейкують, американський президент підказав коли потрібно позбуватись акцій, а коли купувати. А знак подав просто у своїй соціальній мережі. У всьому світі це називається «торгівлею на інсайді». А у самих Сполучених Штатах суворо карається законом. На кінець тижня фондові ринки прийшли в норму. Однак, наслідки для валюти, яка в усьому світі вважалася апологетом стабільності, нікуди не зникли.

Яка валюта безпечніша

«Долар традиційно вважався безпечною гаванню, країною, яка є найсильнішою в економічному плані, зі зрозумілою політикою, з ринковою економікою. І таке враження, що формується потрохи консенсус, що Америка є непередбачуваною. Це означає, що долар не потрібен, потрібні інші валюти», — каже економіст Гліб Вишлінський.

Приміром, євро. У співвідношенні до долара європейська валюта почувається значно впевненіше. А в розпал торгової війни, що продовжується між США та Китаєм, починають з’являтися нові несподівані тандеми.

Попри алергію, яку викликає Китай у європейців, іспанський прем’єр Педро Санчос наприкінці тижня приїхав у Пекін. де сказав, що ЄС та Китаю потрібно поглиблювати відносини. Заява Сі незабарилася і Вашингтон мав би напружитись, бо Китай хоче зблизитись із Європою.

Товарообіг між США та Китаєм торік склав майже 600 мільярдів доларів. Дві гігантські економіки, як би їм цього не хотілося, залежать одна від одної. І побічний ефект від її зупинки відчують в усьому світі.

«Це будуть дефіцити, потім країни будуть перекидати свої товари на інші ринки, демпінгувати. Тобто це буде такий хаос», — каже економіст Гліб Вишлінський.

Найбільший виробник у світі, Китай, продукує товарів набагато більше, ніж потрібно йому самому. Та тут головне ціна, якої практично неможливо добитися в Америці. Навіть з тарифом у 145 відсотків.

Утім, є в руйнівній політиці Дональда Трампа один несподівано позитивний для України момент. Він ударив туди куди ще не долетіли наші дрони. По всій нафті одразу. Сповільнення торгівлі означає падіння цін на нафту і найменше коштує російський «Уралс» з 76 на початку року до 58 доларів за барель зараз зараз хороші новини.

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