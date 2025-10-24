ТСН у соціальних мережах

Що буде в Україні із опалювальним сезоном: чи є в газ у сховищах та найгірший сценарій взимку

В Україні готуються до складного опалювального періоду.

Автор публікації
Олександр Романюк
Чого очікувати українцям взимку / © ТСН

В Україні через безперервні обстріли енергетики зупинилися не лише ТЕЦ, а й тимчасово була зупинена закачка газу у сховища.

Що буде із теплом цієї зими, до яких сценаріїв готується держава і хто уже має тепло йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Опалення у Сумах

Блекаути у 2022 році, зізнається сумчанка Оксана Усенко, змусили її родину завчасно готуватися до усіх можливих негараздів. Зокрема, й до проблем із опаленням.

«Якщо не буде опалення — ми собі обігрівач придбали спеціальний. Якщо не буде світла — ми в минулому році придбали собі зарядну станцію», — каже вона.

Суми за 30 кілометрів від російського кордону. Попри постійні ворожі обстріли, опалювальний сезон в соціальних установах почався кілька тижнів тому. В житлових будинках на нього чекають від 27 жовтня. Але ця дата, визнають у міській військовій адміністрації, залежатиме і від температури на вулиці, і від безпекової ситуації. Адже ворог цілеспрямовано цілить в енергетичні об’єкти області.

Підготовка до опалювального сезону

Про старт опалювального сезону і можливі загрози говорили сьогодні і у Верховній раді, під час години спілкування із урядом. Майже всі області, визнають в Кабміні, підготувалися до нього вчасно. І це результат роботи, яку почали ще навесні. І, як приклад, швидке відновлення після прильотів — це саме результат такої підготовки.

Лише до осені, кажуть експерти, українська енергетика змогла пережити близько 20 атак. І те, що продовжувала функціонувати — це чимале досягнення. Станом на зараз в 14 областях почалася подача тепла на соціально важливі об’єкти. Але, на жаль, у деяких безпекова ситуація зробити це не дозволяє. Найскладніша ситуація наразі на Донеччині та Луганщині, а також у частинах Запорізької, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

«Проблема у нас залишається із відновленням енергетичних об’єктів після влучання. Щоб відновити і подачу тепла і електричної енергії для споживачів. Енергетика готувалася до різних сценаріїв, розглядалася міна різних конфігурацій, але це новий якийсь виклик, який енергетиці треба долати окремо», — каже Анатолій Замулко, заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

До того ж ворог змінив підхід до атак по енергооб’єктах. Б’є по ним масовано і прицільно. І нерідко — повторює удари, аби травмувати ще й енергетиків, які їх відновлюють.

«Раніше це була 1-2 ракети на об’єкт. Зараз це може бути 10-20 дронів на один удар, потім через пару годин це буде знову 10-20 дронів. І після цього в залежності від того, в яку частину підстанції це влучило — це може бути або швидке відновлення. Або тривале. Але запчастини у нас є, люди навчені у нас є. Ми над цим працюємо», — голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Цьогоріч Україна отримала і новий виклик. У попередні роки Росія не чіпала нашу газову інфраструктуру, бо сама качала нею газ до Європи. Нині ж компресорні станції, газові родовища — вже під її ворожим прицілом.

Обстріли родовищ також вплинули і на кількість закачаного у сховища газу. Україна із партнерами нарощує імпорт. На це уряд виділив додаткові майже 8 з половиною мільярда гривень. Також цього року наша держава вперше отримала кредит на покупку газу під гарантії ЄС.

Водночас, визнають в уряді — чіткої дати старту опалювального сезону наразі немає. Громади можуть самі ухвалювати рішення про його старт. Водночас держава стежитиме і за дефіцитом електрики. Адже за відсутності опалення українці починають активно використовувати обігрівачі та кондиціонери. А це, своєю чергою, створює додаткове навантаження на енергосистему, яку також активно обстрілює ворог.

Найгірший сценарій до України

Готується Україна і до найгіршого сценарію. Коли, наприклад, ворог може залишити Україну без тепла. Нині в кожній області створені штаби і алгоритм, як діяти у випадку форс-мажорів.

У Сумах, наприклад, визначили і розгорнули 38 «пунктів незламності» і 17 пунктів обігріву. У разі потреби їхню кількість будуть збільшувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 24 жовтня. Зима без опалення? Наживо з Європи і США! Шалені обстріли!



