Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

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В Україні найближчим часом можуть виникнути додаткові економічні труднощі. На тлі проблем з електропостачанням, ударів по інфраструктурі та коливань валютного курсу українці також хвилюються через можливе подорожчання продуктів і масштабну інфляцію.

Екстрасенс Роман Завидовський на своєму YouTube-каналі розповів, що показали карти щодо економічного майбутнього країни.

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Чи загрожує Україні велика економічна криза

За словами Завидовського, його підписники часто запитують, чи очікує Україну масштабна економічна криза, наскільки можуть зрости ціни та чи варто готуватися до значної інфляції.

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Екстрасенс зробив розклад на картах, щоб подивитися, якою буде економічна ситуація в країні найближчим часом.

На циганській колоді йому випали карти старшої жінки, листа та мандрівника. Їх він пов’язав із новинами, документами, переміщеннями та активним рухом.

Водночас карти Таро виявилися менш сприятливими. Серед них були Повішений, Сімка мечів і Шістка кубків. За трактуванням екстрасенса, вони символізують затримки, стагнацію, втрати та сімейне благополуччя.

«Економічна ситуація, карти показують, буде дійсно досить складна. Але не можна сказати, що це прямо буде така криза, що це буде прямо дефолт. Що це буде прямо величезна інфляція», — зазначив Роман Завидовський.

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Він додав, що українцям може стати дещо складніше у фінансовому плані, однак ситуацію, за його прогнозом, можна буде пережити.

Чи буде дефолт чи масштабна інфляція в Україні

Екстрасенс наголосив, що карти не показали повного економічного краху країни. Попри можливі неприємності та фінансові втрати, масштабного обвалу економічної системи він не прогнозує.

«Буде ставати трошки тяжче, трошки скрутніше. Але, знову ж таки, повної якоїсь кризи та інфляції карти не показують. Тобто і цей момент можна буде пережити», — сказав Завидовський.

За його словами, найближчим часом українці можуть зіткнутися з певними економічними труднощами, проте говорити про дефолт або величезну інфляцію підстав за його картковим розкладом немає.

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«Прямо дефолту, чи якоїсь прямо величезної економічної кризи не буде. Будуть якісь неприємності, будуть якісь далі втрати», — заявив екстрасенс.

Він також звернув увагу на карти Повішеного та Сімки мечів, які, за його трактуванням, вказують на затримки, втрати та складнощі. Водночас Завидовський підкреслив, що повного краху економічної системи України карти не показали.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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