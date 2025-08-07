Що категорично не можна казати звільненим з російських катівень військовим: колишній полонений розповів

Наталія Нагорна та Артем Віговський

Реклама

Військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Артем Віговський, який повернувся з полону, розповів, що на волі найбільше його вразила інформація про смерть батька.

Про це він сказав у інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Артем Віговський розповів, що під час того, як він перебував у полоні, помер його батько. Його рідні про це розповіли йому про це, коли він уже був в Україні.

Реклама

Також він попросив родичів та знайомих військовополонених не розпитувати у звільненого з російських катівень про те, що він пережив.

«Коли вони повернуться з полону я б попросив рідних не розпитувати ні про що, поки він сам цього не захоче розказати. Перше, людина змінилась. Краще не розпитувати, що там і як. З часом люди самі розкажуть через що вони прийшли», — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шокуюча правда від азовця про Оленівку: як ФСБ робила списки смертників. Розповідь того, хто вижив

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей, поза обмінами — ще 555 людей.