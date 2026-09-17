Що кажуть люди, яких дістали з-під завалів, у перші секунди: рятувальник розповів

Павло Петров

Реклама

Люди, яких рятувальники дістають з-під завалів після прильотів, реагують по-різному.

Про це розповів начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Реклама

«По-різному. Деякі дякують, деякі нічого не говорять. Я пам’ятаю, була дуже складна і страшна історія, коли двох братів завалило».

Реклама

Водночас, за його словами, іноді врятовані можуть вживати нецензурну лексику.

«Іноді нічого не кажуть, і по-різному. Іноді, як кажуть, як сапожники. Матюкаються», — каже рятувальник.

Рятувальник також пригадав історію про двох братів, яких завалило. Одного з них вдалося дістати живим. Його мама стояла і чекала, знаючи, що одного сина дістають, а другий, найімовірніше, загинув.

У таких ситуаціях із людьми працюють психологи. Петров пояснив, що вони не намагаються запевнити людину, що все буде добре:

Реклама

«Нічого. Вони не намагаються запевнити людину, що все буде добре».

За його словами, екстрена психологія в надзвичайних ситуаціях полягає в тому, щоб бути поруч із людиною та дати їй те, чого вона потребує.

«Екстрена психологія, і психологія в надзвичайних ситуаціях не про це. Тут не вийде, коли ти розумієш, що ти під завалами двоє твоїх дітей, якось заспокоїти людину і сказати, що все буде добре. Треба просто бути поруч з нею і намагатися інтуїтивно дати те, що їй потрібно», — каже він.

Він додав, що психолог має бути для людини підтримкою у момент, коли вона майже не може впоратися сама:

Реклама

«Просто бути підтримкою, яка є поруч. Не дати їй повністю впасти, коли людина майже падає».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що відбувається на місцях найстрашніших прильотів у Києві: СЕКРЕТИ ДСНС! Павло Петров — інтерв’ю

Новини партнерів