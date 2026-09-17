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- Ексклюзив ТСН
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Що кажуть люди, яких дістали з-під завалів, у перші секунди: рятувальник розповів
Рятувальник пригадав історію про двох братів.
Люди, яких рятувальники дістають з-під завалів після прильотів, реагують по-різному.
Про це розповів начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
«По-різному. Деякі дякують, деякі нічого не говорять. Я пам’ятаю, була дуже складна і страшна історія, коли двох братів завалило».
Водночас, за його словами, іноді врятовані можуть вживати нецензурну лексику.
«Іноді нічого не кажуть, і по-різному. Іноді, як кажуть, як сапожники. Матюкаються», — каже рятувальник.
Рятувальник також пригадав історію про двох братів, яких завалило. Одного з них вдалося дістати живим. Його мама стояла і чекала, знаючи, що одного сина дістають, а другий, найімовірніше, загинув.
У таких ситуаціях із людьми працюють психологи. Петров пояснив, що вони не намагаються запевнити людину, що все буде добре:
«Нічого. Вони не намагаються запевнити людину, що все буде добре».
За його словами, екстрена психологія в надзвичайних ситуаціях полягає в тому, щоб бути поруч із людиною та дати їй те, чого вона потребує.
«Екстрена психологія, і психологія в надзвичайних ситуаціях не про це. Тут не вийде, коли ти розумієш, що ти під завалами двоє твоїх дітей, якось заспокоїти людину і сказати, що все буде добре. Треба просто бути поруч з нею і намагатися інтуїтивно дати те, що їй потрібно», — каже він.
Він додав, що психолог має бути для людини підтримкою у момент, коли вона майже не може впоратися сама:
«Просто бути підтримкою, яка є поруч. Не дати їй повністю впасти, коли людина майже падає».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що відбувається на місцях найстрашніших прильотів у Києві: СЕКРЕТИ ДСНС! Павло Петров — інтерв’ю