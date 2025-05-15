Що має зробити чоловік перед тим, як іти на війну: боєць “Азову” здивував відповіддю

Владислав Жайворонок «Вікіпедія» / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Молода людина, яка вирішила йти воювати, перш ніж іти на фронт, має народити дитину, щоб залишити після себе когось.

Таку думку в інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко висловив військовослужбовець «Азову», герой «Азовсталі» Владислав Жайворонок «Вікіпедія».

Марічка Падалко додала, що одна з бригад свідомо не бере до свого загону через рекрутинг молодих людей, які не мають дітей. Мовляв, щоб не вийшло так, що нове покоління не народиться від героїв, які не встигли стати батьками.

Реклама

«Це взагалі дуже цікаве питання, і насправді в мене є що розповісти на цю тему. Я нещодавно мав розмову стосовно цього про те, що діти „ухилянтів“ або діти героїв, звучала розмова саме так. Я пояснював, що ми можемо навчити дітей лише власним прикладом, і річ у тому, що вони і так побачать наше життя. Тобто якщо батя буде розповідати сину, що ти повинен бути спортсменом, але батя сам „квасить“ постійно і не займається нічим з того, що він намагається навчити сина, то син або виросте таким самим, як батя, і баті тоді буде погано від цього. Або син, навпаки, побачить, що батя живе ніяк, погано все у баті, а він виросте спортсменом і не буде сприймати, що це батя мене навчив. Він буде сприймати, що це я назло баті таким став. От я не хотів стати, як батя, і баті знову ж таки буде погано від цього. Це абсолютно те саме, що пізніше я очікую взагалі у нас у суспільстві», — пояснив Владислав Жайворонок.

Він каже, що просить молодих хлопців народжувати дітей.

«Навіть якщо життя так складеться, що вони не будуть разом там з тією дівчиною, яка народить дитину. Це буває. Але дитина в цей час уже буде рости, розвиватися і пізніше буде наслідувати вас. Це ваш шлях до безсмертя фактично. А друге — це навіть якщо щось станеться з хлопцем, який залишив дитину і загинув, знайдуться люди, які допоможуть вашій дитині вирости, пояснять, навчать на прикладі батька, який був героєм. Я можу розповісти синові найкращого друга, яким був його батько, і він це постійно чує», — каже військовий.

Раніше військовий висловився про мобілізацію 18-20-річних.

Реклама

На YouTube-каналі Марічки Падалко можна переглянути за цим посиланням відео: Азовець «Вікіпедія»: ЧИМ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА, знає краще за ворожок, які тільки й тягнуть гроші!