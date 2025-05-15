Що може стати переламним моментом для Трампа щодо Путіна і війни: експерти відповіли

Що Трамп робитиме з Путіним / © ТСН.ua

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Російський диктатор Путін фактично проігнорував вимогу Заходу про перемир’я на фронті і негайні переговори. Але США, схоже, не поспішають з різкими діями проти Кремля.

Що може стати переломним моментом для Трампа щодо Путіна, розповіли ексклюзивно в ефірі ТСН.ua Олександр Краєв, експерт «Української призми», викладач Києво-Могилянської Академії, і Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора».

Краєв закликав не забувати про фактор Китаю. Він зауважив, що крім того, що РФ вперше погодилася на прямі переговори з Україною, Китай вперше за дуже довгий час сказав, що що конкретно ця ідея українська ідея про 30-денне перемир’я, опрацьована разом з європейцями — той шлях, по якому треба йти.

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«Тобто, вперше Китай в класичному власному стилі дуже тонко на це натякнув. Бо інакше, якби було так, як розписують найбільш проросійські експерти, що Китай — це союзник, партнер, стратегічний, альянс і так далі, вони б підтримали ідею переговорів без жодних попередніх умов, дослівно цитуючи Пєскова і Путіна. Цього не сталося, вони все-таки висловили позицію, що так, Росія має погоджуватися на щось, що Росія не пропонувала. Це зміна невелика з точки зору real Politik, але з точки зору китайської дипломатії ця зміна достатньо важлива», — зазначив експерт.

Своєю чергою Айвазовська зауважила, що все ж таки ідея 30-денного безумовного режиму припинення вогню режиму належить Дональду Трампу.

«І Китай про це заявив після того, як у них відтермінувалася тарифна війна на 90 днів. Ми тут розуміємо, що економіка, фінанси, тарифи, геополітика, безпека, — все між собою пов’язано. Тому позиція Китаю може безпосередньо стосуватися їхньої двосторонньої історії з тарифами», — припустила вона.

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НАЖИВО! Путіна загнали в глухий кут! Чого очікувати від зустрічі в Стамбулі?

Нагадаємо, сьогодні у турецькому Стамбулі мають відбутися переговори України та РФ. Відомо, що Путін особисто не буде на зустріч. Він призначив чиновників «нижчої ланки» для переговорів.

За інформацією видання Reuters, Трамп також не братиме участі в переговорах між Росією та Україною в Туреччині.