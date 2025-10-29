ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
357
1 хв

Що насправді відбувається у Покровську — джерела ТСН

У Покровську ситуація критична.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що насправді відбувається у Покровську — джерела ТСН

Покровськ / © Getty Images

Ситуація в Покровську дедалі критичніша. Переміщуватись ані пішки, ані будь-яким транспортом там уже неможливо, заявляють джерела ТСН у Силах оборони.

Наші пілоти дронів, які прикривали піхоту, вже вступають у стрілецькі бої. Евакуйовувати поранених з міста дедалі важче. Доводиться самотужки долати десятки кілометрів під обстрілами ворожої артилерії та дронів. Це видно з відео кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яке вона опублікувала у своєму телеграм-каналі.

У Силах оборони зазначають — існує значний ризик для нашої піхоти, яка тримає рубежі на околиці міста. Найбільш небезпечна ділянка, через яку просочуються російські війська — район сіл Звірове та Шевченкове. Це південно-західна частина. Про це вже повідомляють аналітики DeepState. І щодоби цим шляхом заходять десятки окупантів. Вони накопичуються і просуваються далі по місту, диверсійно-розвідувальними групами.

У Силах оборони наголошують — це створює суттєву небезпеку для військ, що утримують цілий відрізок фронту — від Покровська до Мирнограда. А це кілька бригад Збройних Сил.

Нагадаємо, окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська.

357
