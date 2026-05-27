Що насправді знищила Україна у Старобільську і чому це так розізлило Путіна: генерал пояснив

Російський диктатор Путін / © Getty Images

Реклама

Генерал-лейтенант у відставці прямо пов’язує жорстокість останніх повітряних нападів, які призвели до численних руйнувань у Києві, із успішними діями українських Сил оборон у глибокому тилу ворога. Зокрема, найболіснішим для Путіна став нещодавній розгром елітного центру підготовки пілотів на окупованій Луганщині.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

«Останній удар по Києву, коли місто зазнало численних руйнувань, був нічим іншим, як помстою від Путіна. Він намагається помститися за НПЗ та військові об’єкти, які були уражені нашими дронами у глибокому російському тилу. Найболіснішим для Путіна було знищення штабу російського військового спецпідрозділу „Рубікон“ у районі міста Старобільськ Луганської області. Від удару загинув керівник цього підрозділу та оператори дронів, яких готували для фронту і після навчання мали перекинути на пріоритетні напрямки», — сказав Ігор Романенко.

Реклама

Експерт наголошує, що ліквідація цього центру суттєво підірвала найближчі наступальні плани окупантів на передовій, адже ворог втратив унікальних фахівців.

Більше читайте у матеріалі: Війна в Україні влітку 2026 року: що задумав Путін та чи є загроза для Києва

Новини партнерів