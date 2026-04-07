Що означає позначка про оперативний резерв у “Резерв+”: пояснення адвокатки

Мобілізація в Україні

У деяких українців у застосунку «Резерв+» зʼявилася позначка про те, що вони входять до складу оперативного резерву. Це викликало занепокоєння в Мережі, чи треба із цим щось робити — наприклад, звертатися до ТЦК СП.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що це може означати.

Так, за її словами, військовий оперативний резерв формується з військовозобов’язаних громадян, які вже мають досвід участі в бойових діях або досвід військової служби, проходили базову загальновійськову підготовку (БЗВП) чи навчальні збори, мають певну військову спеціальність і призначаються для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу Збройних сил України.

Також до резерву включають і військовозобов’язаних громадян віком від 45 років — до досягнення ними граничного віку перебування в запасі, тобто до 60 років. Вони можуть бути зараховані до територіального резерву для доукомплектування сил територіальної оборони.

«Така позначка в „Резерв+“ може з’явитися у військовозобов’язаних громадян, які відносяться до вище зазначених категорій, це означає, що вони тепер мають статус резервіста«, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

