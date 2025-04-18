Що означає заява Рубіо про зупинення спроб досягти миру: Клімкін пояснив позицію США

Ексміністр закордонних справи України Павло Клімкін / © ТСН

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Заява держсекретаря США Марко Рубіо про можливе припинення спроб Вашингтона щодо мирного врегулювання війни в Україні є шантажем. Що далі робитимуть США — тиснутимуть на Росію чи просто усунуться від цього питання?

Відповідь на це запитання в інтерв’ю TSN.ua дав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Клімкін назвав такі заяви з боку США цілком логічними. На його думку, питання було лише в тому, коли американці вийдуть з переговорів про мир в Україні.

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«Це означає шантаж: «Якщо ви не хочете домовлятись йти на компроміси, то до побачення». Але очевидно, що вони не хочуть. Це, власне, політична логіка і політичний капітал Трампа. Він особисто обіцяв зупинити цю війну. Ба більше, він казав, що ніхто, крім нього, цього не зробить. І для нього це питання, якщо хочете, особистої честі, якщо не політичної честі. Я не знаю, чи є політична честь, але якщо є, то це майже понятійна історія», — висловився ексочільник МЗС України.

«А, друзі, Марко все правильно сказав зі своєї точки зору. Це означає, що якщо переговори підуть не так або в якийсь момент зупиняться, то тоді це ваша відповідальність», — додав Клімкін.

Він уточнив, що Рубіо таким чином ще й погрався з питанням відповідальності. Він показав, що «ми вам допомагаємо, але це ваші переговори, знову ж таки, і ви маєте йти вперед з цими переговорами, інакше вони не зупиняться. Але це також означає, що якщо ви завалите це, переговори і відповідальність саме ваша».

За словами ексміністра, між рядків заяви держсекретаря США проглядається, що американці не допомагатимуть або щонайменше не робитимуть це так, як раніше.

«І це, як на мене, абсолютно неприхований, хоча й так більш-менш симпатично упакований шантаж, після Парижа. Те, що вони вийшли саме на сьогодні — зрозуміло, але також зрозуміло, що у американців різні люди ведуть переговори», — висловився Клімкін.

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До слова, 17 квітня у Парижі представники України, ЄС та США провели першу спільну зустріч на тему припинення вогню та гарантій безпеки.

Пізніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон очікує відповіді від Росії щодо мирних переговорів до кінця тижня. Після цього буде ухвалено рішення щодо наступних дій.