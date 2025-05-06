Що після атаки на Харків залишилось від ринку "Барабашово": розповіді містян (відео)

Руйнування на ринку «Барабашово» у Харкові після нічної атаки / © Харківська ОВА

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Росіяни скерували вночі на Харків 20 дронів! Атакували одразу чотири райони міста. Цього разу «денацифікувати» намагалися житлові будинки, ресторан та найбільший ринок міста — «Барабашово». Там понівечені павільйони із одягом, взуттям, господарський крамом. Повністю знищено близько 90 яток, ще стільки ж понівечено. Є і потерпілі.

Про все докладніше в сюжеті ТСН.

Це найбільший ринок Харкова — «Барабашово». Саме сюди вночі влучив один із російських ударних дронів. Від вибуху зайнялася масштабна пожежа — вогонь охопив десятки торговельних павільйонів. Полум’я було видно за кілька кілометрів.

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Ринок, куди їздили на закупи не лише жителі Харкова, а і сусідніх областей, нині не впізнати. Усе поруйноване та чорне. У повітрі стоїть запах гару, над обгорілими конструкціями павільйонів досі дим. На місці працюють рятувальники та комунальники. Частину ринку знищено вщент. Вогонь понівечив десятки контейнерів із товаром.

Власники магазинів на «Барабашово» розповіли про атаку

«Ми відкрилися лише на початку квітня, а тепер все — немає магазину! В мене був хороший фірмовий магазин з якісним товаром. Все — немає! Якщо росіяни думають, що ми злякалися, то це не так. Ми непереможні!» — розповів власник знищеного магазину Денис.

«Товар поскладали по ящиках. Поки будемо ремонтувати все. Склом побило все, іграшки наскрізь пробило склом», — поділився власник пошкодженого магазину Олександр.

Наразі на місці рятувальники розбирають завали і гасять конструкції, що тліють. Паралельно підприємці намагаються оцінити збитки, рятувати тут вже нічого, товар знищено.

«Вигоріло повністю три блоки. Це близько 90 магазинів. Пошкоджено ще близько 90 магазинів — це вибиті вікна, ролети, пошкоджені стіни», — розповів віцепрезидент концерну «АВЕК і Ко» Олександр Макаренко.

І знову Росія б’є виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч нема військових об’єктів, лише звичайні ятки з одягом та взуттям. Унаслідок атаки постраждали четверо цивільних — троє чоловіків і жінка. У всіх — гостра реакція на стрес. Загалом під час нічної атаки окупантів постраждали чотири райони міста.

«З третьої години російськими військовими було застосовано 15 БпЛА типу „Шахед“ по території міста. Під ударом опинились приватні підприємства, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян», — розповів начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко.

Пожежу на «Барабашово» гасили кілька годин. Підприємцям, чиї контейнери знищено, міська влада обіцяє місця на інших ринках міста. А на місці атаки зараз працюють слідчі, сапери та аварійні служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛУМ’Я БУЛО ВИДНО ЗА КІЛОМЕТРИ! ВСЕ, що ЗАЛИШИЛОСЬ від НАЙБІЛЬШОГО РИНКУ ХАРКОВА