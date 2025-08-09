ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

З чого складається перемога України та чи закінчиться війна після смерті Путіна – Ющенко дав відповідь

Третій президент України пояснив, чому перемога неможлива без зникнення путінського режиму.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Віктор Ющенко

Віктор Ющенко / © УНІАН

Справжня перемога України можлива лише після того, як з політичної карти зникне путінський режим. На його думку, повернення усіх окупованих територій — лише перший етап, а остаточна перемога передбачає усунення головної загрози для світу.

Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН Наталії Нагорній.

«Сьогодні Україна — це бронежилет Європи. Ніхто не може так ефективно зробити політику безпеки для Європи, як сьогодні робить український солдат. За 4% бюджету Пентагону ми виконуємо завдання, яке повинен робити весь континент», — наголосив Ющенко.

Він пояснив, що головною рушійною силою української армії є мотивація. Для українців війна — це питання життя і смерті, тому жодне перемир’я без перемоги неможливе. Ющенко підкреслив, що для завершення війни необхідно, щоб світ говорив одним голосом, а Росія переосмислила своє місце у світі.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо смерті Путіна для досягнення миру, Ющенко відповів: «Я думаю, що так. Бо Росія переосмислить».

Описуючи свій сценарій останнього дня війни, він зазначив, що Україна повинна за столом капітуляції Росії повернути кожен сантиметр окупованих земель, запустити проєкт колективної безпеки, відновити економіку і добитися від Росії компенсацій за завдані збитки.

«Це ось-ось буде. Тримати цю війну в такому стані — як їхати на велосипеді на дуже повільній швидкості: рівновагу тримати важко. Ситуація не може залишатися такою довго», — підсумував Ющенко.

Нагадаємо, також Ющенко наголосив, що війна з Росією — це останній бій у багатовіковій боротьбі українського народу за свободу і незалежність.

Адже нинішній конфлікт є 24-м у низці воєн проти Московії, що триває вже понад 250 років — від часів Мазепи, Шевченка, Бандери та інших історичних постатей.

Це останній бій за Україну, який зумовить майбутнє країни і всього регіону, підсумував Віктор Ющенко.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie