З чого складається перемога України та чи закінчиться війна після смерті Путіна – Ющенко дав відповідь

Віктор Ющенко / © УНІАН

Справжня перемога України можлива лише після того, як з політичної карти зникне путінський режим. На його думку, повернення усіх окупованих територій — лише перший етап, а остаточна перемога передбачає усунення головної загрози для світу.

Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН Наталії Нагорній.

«Сьогодні Україна — це бронежилет Європи. Ніхто не може так ефективно зробити політику безпеки для Європи, як сьогодні робить український солдат. За 4% бюджету Пентагону ми виконуємо завдання, яке повинен робити весь континент», — наголосив Ющенко.

Він пояснив, що головною рушійною силою української армії є мотивація. Для українців війна — це питання життя і смерті, тому жодне перемир’я без перемоги неможливе. Ющенко підкреслив, що для завершення війни необхідно, щоб світ говорив одним голосом, а Росія переосмислила своє місце у світі.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо смерті Путіна для досягнення миру, Ющенко відповів: «Я думаю, що так. Бо Росія переосмислить».

Описуючи свій сценарій останнього дня війни, він зазначив, що Україна повинна за столом капітуляції Росії повернути кожен сантиметр окупованих земель, запустити проєкт колективної безпеки, відновити економіку і добитися від Росії компенсацій за завдані збитки.

«Це ось-ось буде. Тримати цю війну в такому стані — як їхати на велосипеді на дуже повільній швидкості: рівновагу тримати важко. Ситуація не може залишатися такою довго», — підсумував Ющенко.

Нагадаємо, також Ющенко наголосив, що війна з Росією — це останній бій у багатовіковій боротьбі українського народу за свободу і незалежність.

Адже нинішній конфлікт є 24-м у низці воєн проти Московії, що триває вже понад 250 років — від часів Мазепи, Шевченка, Бандери та інших історичних постатей.

Це останній бій за Україну, який зумовить майбутнє країни і всього регіону, підсумував Віктор Ющенко.