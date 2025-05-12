Що потрібно знати про спаржу: її користь та рецепти приготування

Спаржа / © Unsplash

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В Україні — сезон спаржі. Ще з десяток років тому вона була для нас екзотикою. Тепер же вирощують ці ранні овочі навіть на приватних присадибних ділянках, хоча і не надто масово. Утім, ціни на аспарагус нині кусаються. Бо ж фермери скаржаться, що через холоднечу рослини сповільнюють ріст. Врожайність падає.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Чому цього року є проблеми із вирощуванням спаржі

На полі на Київщині Ніна Смирнова вже кілька років поспіль вирощує спаржу. Перший урожай — близько трьохсот кілограмів каже, зібрали у 2022 році. А минулоріч — вже зо три тони. Натомість нинішнім сезоном Ніна не задоволена. Аспарагус через приморозки сповільнив ріст.

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«У минулому році ми сезон почали 9 квітня, а в цьому році ми сезон почали 22 квітня. І за 7 днів ми його знову зупинили. Якщо ми в гарні часи могли збирати 100-150 кг в день, то зараз ми можемо зібрати 15», — каже Ніна Смирнова.

На схожі проблеми скаржаться фермери не лише з Київщини, а й інших регіонів. Загалом спаржа — культура в Україні і досі нішева. Тож площі під її посадку порівняно невеликі. А частина полів — взагалі потрапила під окупацію.

«Найбільші ділянки, на жаль, залишилися в Херсонській області в окупації. Там була компанія, вирощували до 100 гектарів. Для України це найбільший виробник. Так як навіть на теперішній час загальна площа разом із присадибними ділянками не перевищує 500 гектарів. Якщо для порівняння — у Німеччині понад 25 тисяч гектарів спаржі», — каже експерт із вирощування спаржі Павло Булгаков.

Скільки коштує спаржа

Ніна Смирнова запевняє: вирощування рослин на її фермі — органічне. Зрізають рослини лише вручну — спеціальними ножами, щоб не пошкодити сусідні пагони. Потім спаржу миють та відрізають зайве. Зберігають її в холодильнику. Усі ці витрати та низька врожайність, пояснює Ніна, визначають досить високу вартість спаржі. Овочі з Ніниної ферми продають через соцмережі та кільком супермаркетам.

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«Ми змушені були підняти ціни на 10%. Зараз спаржа у нас коштує 450 грн за кілограм», — каже фермерка Ніна Смирнова.

Яка користь спаржі

У продажу можна знайти також спаржу фіолетового та білого кольору. Але вона — дорожча. Натомість, набір корисних речовин у них — практично однаковий.

«Десь в 200 грамів спаржі знаходиться десь 30% добової норми фолієвої кислоти. Плюс — це антиоксиданти, це вітамін С, це глутатіон. Допомагає нам знешкоджувати токсини в нашому організмі. Там є вітамін К — він важливий для кровотворної функції, там багато клітковини», — каже лікарка-дієтологиня Яна Музира.

Що готують зі спаржі

Рецептів приготування аспарагусу — безліч. Але передовсім — потрібно позбутися затверділого кінчика стебла. Дехто стебла ще й проварює. Ніна їх — лише злегка підсмажує на оливковій олії. Та приправляє, додаючи помідори чері, кунжут і часник. Зверху присипає тертим сиром — і готово.

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Додавати ці овочі — також можна до салатів, супів та як начинку в пироги. А ще — морозити і навіть маринувати. Єдиний мінус — звісно ж, крім ціни — що сезон спаржі — швидкоплинний. А через цьогорічні приморозки — він може виявитися ще коротшим, ніж зазвичай.

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