Ексклюзив ТСН
Що потрібно зробити Україні для перемоги: Ющенко назвав головні чинники

За словами Ющенка, найважливіша характеристика для перемоги — це категорія солідарності.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Віктор Ющенко

Віктор Ющенко / © ТСН

Третій президент України Віктор Ющенко (2005-2010) розповів, що потрібно зробити Україні, аби виграти війну.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

На думку Ющенка, найважливіша характеристика для мілітарної перемоги — це категорія солідарності. Тобто, хто з тобою, хто твої союзники?

Він наголосив, що симетричну війну в Росії українцям дуже тяжко виграти, тому що ми в рази менші за територією, за ресурсами, за населенням і т.д.

«Тобто асиметрична війна — це та війна, це та модель — яку ми, безумовно, повинні розглядати як ключову лінію нашої стратегії. Асиметричну. Ми не можемо солдата проти солдата поставити. У нас їх набагато менше. Але технологічно ми можемо їх перемогти», — пояснив третій президент.

За його підрахунками, на боці України зараз 54 формальні союзники. В роки Другої світової війни антигітлерівський альянс був 53 країни.

«Тобто, можна сьогодні сказати, що Україна володіє найбільшим солідарним ресурсом, який коли-небудь формувався в світі проти ворога. Тому я сказав би, якщо ми беремо характеристики потенціалів, всі наші союзники у цьому альянсі виробляють приблизно 65% світового ВВП», — каже Ющенко.

Він нагадав, що російський валовий продукт — 1,7%. І риторично запитав, чи може 1,7% ВВП світу перемогти 60% ВВП світу.

«Мене викликає сумнів те, що ці країни безпосередньо не у війні. Вони дуже опосередковані союзники. Я розумію, що ми говоримо про економіку, але по них не летять ракети», — відповіла Наталія Нагорна.

«Правильна думка. Тобто дорога до консолідації, коли вона вже стала ефективною, це не одноходовка. Це, звісно, консолідація, яка повинна привести до формування панєвропейського, я маю на увазі, американського, західноєвропейського альянсу, не тільки мілітарного, не тільки політичного, але й економічного», — відповів Ющенко.

Він нагадав, що за останні 4-5 місяців всі стривожилися, коли Сполучені Штати відходили від Європи у стратегічну самотність.

«На сьогодні вже склалося враження, що відлягають трошки ці тривоги, бо формується модель, при якій Україна починає грати особливе і належне соло, яке повинна грати Україна в новітній європейській політиці», — підсумував Ющенко.

Раніше Віктор Ющенко розповів, як Путін перетворився на диктатора.

