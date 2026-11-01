Що робити, якщо через перепади напруги згоріла побутова техніка: як захистити прилади та отримати компенсацію

В Україні через перепади напруги горить техніка / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Комп’ютери, телевізори, пральні машини чи холодильники — через нестабільну роботу пошкоджених росіянами електромереж під загрозою опинилися майже всі прилади у наших оселях, що живляться від розеток. Через коливання напруги вони можуть ламатися, горіти чи навіть іскрити. Причому критичними є як високий, так і занадто низький вольтаж.

У кого вимагати відшкодування у разі аварії та як захистити техніку від перепадів — розповідає кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Реклама

Вимушені покупки та «вибухові» передноворічні сюрпризи

Цього року в будинку родини Литвиненків із Київщини з’явилося чимало нової побутової техніки.

Реклама

Мешканка Київщини Леся Литвиненко: «Ти так тихо, спокійно спиш — і тут у тебе все вибухає й покривається димом… У нас перегоріла духовка, фільтр для повітря, лампочки повибухали. Ми протягом потім всього тижня знаходили техніку, яка або майже перегоріла, або перегоріла, або треба було замінити, бо вона пороздувалася. Це якраз той період, коли дуже сильно страждала енергетика — постійно, щодня були дикі відключення. Отакий от блок живлення для інтернету згорів, для відеоспостереження. От звичайна лампа перегоріла ось так от — аж стрільнуло всередині».

Частину пошкодженої техніки вони відремонтували за власні кошти, дещо замінили по гарантії, а щось довелося купувати нове.

Чому виникають стрибки напруги та що кажуть майстри

Що таке блекаут, українці дізналися ще восени 2022 року, коли росіяни почали нищити енергетичну інфраструктуру. Відтоді знеструмлення стали частиною нашого життя. Але навіть коли світло є, у мережі можуть виникати значні перепади напруги.

Інженер-електрик Василь Головцин: «Чому це стається? Уявіть собі, що ви їдете на автівці. Коли ви стабільно їдете по шосе, то керуєте швидкістю, все нормально. А якщо ви вгору починаєте підніматися, і тут вам хтось або вимикає двигун, або знову його запускає, а ви маєте з однією і тією ж швидкістю їхати — це дуже-дуже важко. Так само і в енергосистемі».

Реклама

Пан Юрій — керівник сервісного центру з ремонту побутової техніки. Він каже, що роботи у його майстерні значно побільшало.

Керівник сервісного центру Юрій Лінник: «Сьогодні прийшов майстер: посудомийна машина, напруга 407 вольт! Це в Києві на Борщагівці. У побутовій техніці немає ніякого захисту від перепаду, ніяких запобіжників, які б відсікали цю напругу. Тому вона і вигорає. Від ремонту плати це умовно десь тисяча гривень, а до заміни двох-трьох плат — 25–30 тисяч гривень може коштувати ремонт».

За словами майстрів, для побутової техніки критичним є як високий, так і занадто низький вольтаж. Під загрозою опиняється практично будь-який прилад, під’єднаний до мережі в момент стрибка.

Як захистити побутову техніку: реле напруги та стабілізатори

Замість стандартних 230 вольт в оселі родини Литвиненків напруга стрибала від 98 до 400 вольт. Це з’ясувалося після того, як за порадою сусідів вони купили реле напруги.

Реклама

Такий прилад автоматично вимикає живлення при виході вольтажу за безпечні межі.

Співзасновник магазину електротехніки Олег Столяров: «Бажано встановлювати його на рівні приблизно 180 вольт по нижній межі. Це означає, що якщо у вас постійна напруга нижча 180 вольт, для багатьох видів обладнання це теж небезпечно — наприклад, для праски або того ж холодильника. Так само й по верхній межі — 250 або 260 вольт можна виставити».

Мешканка Київщини Леся Литвиненко: «Для нас це була проблема в тому, що навіть коли світло було, ми не могли ним користуватися, тому що реле напруги постійно відключало живлення».

Тож господар будинку придбав ще й стабілізатор напруги. На відміну від реле, він призначений для вирівнювання вольтажу.

Співзасновник магазину Олег Столяров: «Ви можете купити стабілізатор на кожен прилад окремо або стабілізатор на декілька приладів. Звісно ж, найкраще купити один стабілізатор на всю квартиру або будинок».

Проте фахівці наголошують: універсальних методів захисту не існує. Тож головне правило — після користування обов’язково вимикайте прилади з розеток.

Як отримати компенсацію за згорілу техніку: інструкція та юридичні деталі

У відповідь на запит ТСН у Держенергонагляді повідомили: лише з початку 2025 року інспекція отримала понад 42,5 тисячі звернень споживачів, пов’язаних з електропостачанням. З них 2 421 звернення стосувалося саме рівня та перепадів напруги. Водночас окремої статистики щодо скарг безпосередньо на пошкодження побутових приладів відомство не веде.

Якщо у вас через перепад напруги згоріла техніка і ви налаштовані отримати відшкодування від оператора системи розподілу (ОСР), адвокатка Катерина Безкоровайна радить дотримуватися такого алгоритму дій:

Фіксація: Зафіксуйте на фото чи відео рівень напруги, факт поломки, час інциденту та наслідки. Повідомлення ОСР: Якнайшвидше повідомте енергокомпанію про подію та викличте їхніх представників для складання акта-претензії. Якщо вони не приїжджають — складіть акт самостійно із залученням кількох свідків (сусідів). Експертиза: Зверніться до сервісного центру для проведення експертизи, яка підтвердить, що техніка згоріла саме через перенапругу. Обов’язково збережіть квитанцію та фіскальний чек за проведення оцінки. Подання претензії: Направте письмову претензію разом із фото/відеофіксацією, актом та висновком сервісного центру до оператора системи розподілу. Компанія має розглянути її протягом 5 днів та надати вмотивовану відмову або задовольнити вимоги.

Адвокатка Центру правової допомоги Катерина Безкоровайна: «Ви звертаєтесь з електроприладом до відповідного сервісного центру, щоб можна було зробити експертизу. Якщо експертиза була платною — обов’язково зберігаємо фіскальний чек. Далі складаємо претензію, додаємо всі наші фіксації та акт. Протягом 5 днів вони мають розглянути звернення та надати вмотивовану відмову або задовольнити претензію».

Водночас компанія ДТЕК (один із операторів системи розподілу) попереджає, що не кожне відхилення параметрів пов’язане саме з їхньою роботою, а отже, стовідсоткового відшкодування очікувати варто не завжди.

Зокрема, причинами нестабільної роботи обладнання можуть бути зношена електропроводка в будинку, неналежний стан з’єднань, перевантаження внутрішніх мереж, нерівномірний розподіл навантаження між фазами або несправність обладнання, яке перебуває на балансі клієнта чи ОСББ/керуючої компанії.

Шлях до автономності

Після неприємного випадку родина Литвиненків із Київщини вирішила подбати про власну енергонезалежність. Загалом у їхньому будинку вже є інвертор та акумулятори, а наразі родина працює над встановленням сонячних панелей, які мають покрити 93–94% їхніх потреб в електроенергії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 30 ЖОВТНЯ | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

Новини партнерів

Новини партнерів