Що робити, якщо дані в "Резерв+" неправильні: адвокатка дала інструкцію

Будь-які облікові відомості, які не відповідають дійсності, можна змінити шляхом звернення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або через застосунок «Резерв+«.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Це стосується випадків технічних помилок чи некоректних відомостей, що відображені в «Резерв+».

«Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через „Резерв+“, — пояснила адвокатка.

Раніше ми розповідали, що означає нова позначка у «Резерв+».