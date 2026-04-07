- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 1 хв
Що робити, якщо дані в "Резерв+" неправильні: адвокатка дала інструкцію
Це стосується випадків технічних помилок чи некоректних відомостей, що відображені в «Резерв+».
Будь-які облікові відомості, які не відповідають дійсності, можна змінити шляхом звернення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або через застосунок «Резерв+«.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.
«Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через „Резерв+“, — пояснила адвокатка.
