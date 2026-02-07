- Дата публікації
Батареї тріскають і затоплюють квартири: що робити, якщо сусідів нема вдома і куди звертатись
У Києві масово тріскають труби у квартирах, де ніхто не живе. Як потрапити до помешкання, якщо власники за кордоном, та хто має компенсувати збитки за залиття.
В умовах війни, холоду та відсутності опалення комунікації не витримують: масово рвуться труби та батареї, а ремонтних бригад катастрофічно не вистачає. Ситуація знайома багатьом, але є обставини, що ще більше ускладнюють ліквідацію — сусіди, яких неможливо знайти. Хтось виїхав, хтось на фронті, а квартира зачинена.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук
Нічний потоп та зачинені двері
Катерина Лисенко показує наслідки аварії, яка застала її посеред ночі. Дівчина збиралася спати, коли почула, що капає вода, а за годину розпочався справжній потоп. Гаряча вода лилася зі стелі спочатку в спальні, а потім дісталася коридору та ванної.
Катерина Лисенко, мешканка затопленої квартири: «Воно все полилося по всім щілинам, по стінам, по діркам різним. Я цілу годину дзвонила в аварійні служби і на 15-51 — мене або вибивало, або просто не могла додзвонитися».
З’ясувалося, що епіцентр аварії — на другому поверсі, але сусідка виїхала за кордон і нікому не залишила ключі. Потрапити всередину вдалося лише після приїзду поліції.
Ірина Вовкула, мешканка затопленої квартири: «Зламали двері, бо треба було. Там дірка в батареї — і все. Воно текло з 9-го поверху три години безперервно. Цього могло б не бути, якби був доступ до квартири. Люди добрі, віддавайте ключі комусь, бо це ненормально!»
Чому тріскають батареї?
Причина аварії у цьому будинку виявилася комплексною. За кілька днів до цього в сусідній будинок прилетів «Шахед», і ударною хвилею вибило вікна, зокрема й у зачиненій квартирі. Оскільки доступу всередину не було, комунальники не змогли забити вікна фанерою. В результаті батареї замерзли і з початком відлиги їх розірвало.
Дефіцит слюсарів: один на 30 будинків
В аварійних службах визнають — навантаження зараз поза межами можливостей. Інженер Юрій Шадура працює в службі 23 роки, але такий темп бачить вперше. Останній вихідний у нього був ще на Новий рік.
Петро Романюк, заступник директора керуючої компанії Шевченківського району: «Навантаження на кожного працівника виросло щонайменше в 10 разів. Сьогодні в столиці на кожні 30 будинків припадає лише один слюсар. Вночі на один район працює лише три аварійні бригади».
Фахівці радять створювати ініціативні групи у будинках. Також варто знати, де в підвалі знаходяться засувки. Самостійне перекриття стояка займає дві хвилини і може врятувати майно цілого під’їзду.
Юридичний казус: чи можна вибивати двері?
За законом, потрапити до чужої квартири без власників можна лише в присутності поліції, представників керуючої компанії (ЖЕКу) або ОСББ.
Ганна Страшук, речниця поліції Києва: «Мешканці не можуть самостійно заходити до чужої оселі. Це порушення конституційних прав. Дії можуть підпадати під статтю 162 КК України — порушення недоторканності житла».
Навіть якщо ви рятуєте будинок від потопу, як це зробила голова ЖБК Лейля Отрашевська, сусідам, які вибивали двері, доводиться писати пояснювальні записки в поліцію.
Хто компенсує збитки?
Адвокат Лаврентій Царук наголошує на важливості правильного оформлення документів.
Лаврентій Царук, адвокат: «Алгоритм такий: спочатку ЖЕК складає акт про причини аварії. Якщо вони пишуть неправду — залучайте приватного технічного спеціаліста. Далі вимагайте компенсацію добровільно або через суд».
Зона відповідальності:
Комунальна компанія/ОСББ: відповідає за прорив стоякових труб.
Власник квартири: відповідає за батареї та труби, що знаходяться в квартирі після стояка.
