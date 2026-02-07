ТСН у соціальних мережах

Батареї тріскають і затоплюють квартири: що робити, якщо сусідів нема вдома і куди звертатись

У Києві масово тріскають труби у квартирах, де ніхто не живе. Як потрапити до помешкання, якщо власники за кордоном, та хто має компенсувати збитки за залиття.

Експерти пояснили, що робити, якщо заливають сусіди

Експерти пояснили, що робити, якщо заливають сусіди / © Freepik

В умовах війни, холоду та відсутності опалення комунікації не витримують: масово рвуться труби та батареї, а ремонтних бригад катастрофічно не вистачає. Ситуація знайома багатьом, але є обставини, що ще більше ускладнюють ліквідацію — сусіди, яких неможливо знайти. Хтось виїхав, хтось на фронті, а квартира зачинена.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук

Нічний потоп та зачинені двері

Катерина Лисенко показує наслідки аварії, яка застала її посеред ночі. Дівчина збиралася спати, коли почула, що капає вода, а за годину розпочався справжній потоп. Гаряча вода лилася зі стелі спочатку в спальні, а потім дісталася коридору та ванної.

Катерина Лисенко, мешканка затопленої квартири: «Воно все полилося по всім щілинам, по стінам, по діркам різним. Я цілу годину дзвонила в аварійні служби і на 15-51 — мене або вибивало, або просто не могла додзвонитися».

З’ясувалося, що епіцентр аварії — на другому поверсі, але сусідка виїхала за кордон і нікому не залишила ключі. Потрапити всередину вдалося лише після приїзду поліції.

Ірина Вовкула, мешканка затопленої квартири: «Зламали двері, бо треба було. Там дірка в батареї — і все. Воно текло з 9-го поверху три години безперервно. Цього могло б не бути, якби був доступ до квартири. Люди добрі, віддавайте ключі комусь, бо це ненормально!»

Чому тріскають батареї?

Причина аварії у цьому будинку виявилася комплексною. За кілька днів до цього в сусідній будинок прилетів «Шахед», і ударною хвилею вибило вікна, зокрема й у зачиненій квартирі. Оскільки доступу всередину не було, комунальники не змогли забити вікна фанерою. В результаті батареї замерзли і з початком відлиги їх розірвало.

Дефіцит слюсарів: один на 30 будинків

В аварійних службах визнають — навантаження зараз поза межами можливостей. Інженер Юрій Шадура працює в службі 23 роки, але такий темп бачить вперше. Останній вихідний у нього був ще на Новий рік.

Петро Романюк, заступник директора керуючої компанії Шевченківського району: «Навантаження на кожного працівника виросло щонайменше в 10 разів. Сьогодні в столиці на кожні 30 будинків припадає лише один слюсар. Вночі на один район працює лише три аварійні бригади».

Фахівці радять створювати ініціативні групи у будинках. Також варто знати, де в підвалі знаходяться засувки. Самостійне перекриття стояка займає дві хвилини і може врятувати майно цілого під’їзду.

Юридичний казус: чи можна вибивати двері?

За законом, потрапити до чужої квартири без власників можна лише в присутності поліції, представників керуючої компанії (ЖЕКу) або ОСББ.

Ганна Страшук, речниця поліції Києва: «Мешканці не можуть самостійно заходити до чужої оселі. Це порушення конституційних прав. Дії можуть підпадати під статтю 162 КК України — порушення недоторканності житла».

Навіть якщо ви рятуєте будинок від потопу, як це зробила голова ЖБК Лейля Отрашевська, сусідам, які вибивали двері, доводиться писати пояснювальні записки в поліцію.

/ © ТСН

© ТСН

Хто компенсує збитки?

Адвокат Лаврентій Царук наголошує на важливості правильного оформлення документів.

Лаврентій Царук, адвокат: «Алгоритм такий: спочатку ЖЕК складає акт про причини аварії. Якщо вони пишуть неправду — залучайте приватного технічного спеціаліста. Далі вимагайте компенсацію добровільно або через суд».

Зона відповідальності:

  • Комунальна компанія/ОСББ: відповідає за прорив стоякових труб.

  • Власник квартири: відповідає за батареї та труби, що знаходяться в квартирі після стояка.

