Батареї тріскають і затоплюють квартири: що робити, якщо сусідів нема вдома і куди звертатись

Експерти пояснили, що робити, якщо заливають сусіди / © Freepik

Реклама

В умовах війни, холоду та відсутності опалення комунікації не витримують: масово рвуться труби та батареї, а ремонтних бригад катастрофічно не вистачає. Ситуація знайома багатьом, але є обставини, що ще більше ускладнюють ліквідацію — сусіди, яких неможливо знайти. Хтось виїхав, хтось на фронті, а квартира зачинена.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук

Нічний потоп та зачинені двері

Катерина Лисенко показує наслідки аварії, яка застала її посеред ночі. Дівчина збиралася спати, коли почула, що капає вода, а за годину розпочався справжній потоп. Гаряча вода лилася зі стелі спочатку в спальні, а потім дісталася коридору та ванної.

Реклама

Катерина Лисенко, мешканка затопленої квартири: «Воно все полилося по всім щілинам, по стінам, по діркам різним. Я цілу годину дзвонила в аварійні служби і на 15-51 — мене або вибивало, або просто не могла додзвонитися».

З’ясувалося, що епіцентр аварії — на другому поверсі, але сусідка виїхала за кордон і нікому не залишила ключі. Потрапити всередину вдалося лише після приїзду поліції.

Ірина Вовкула, мешканка затопленої квартири: «Зламали двері, бо треба було. Там дірка в батареї — і все. Воно текло з 9-го поверху три години безперервно. Цього могло б не бути, якби був доступ до квартири. Люди добрі, віддавайте ключі комусь, бо це ненормально!»

Чому тріскають батареї?

Причина аварії у цьому будинку виявилася комплексною. За кілька днів до цього в сусідній будинок прилетів «Шахед», і ударною хвилею вибило вікна, зокрема й у зачиненій квартирі. Оскільки доступу всередину не було, комунальники не змогли забити вікна фанерою. В результаті батареї замерзли і з початком відлиги їх розірвало.

Реклама

Дефіцит слюсарів: один на 30 будинків

В аварійних службах визнають — навантаження зараз поза межами можливостей. Інженер Юрій Шадура працює в службі 23 роки, але такий темп бачить вперше. Останній вихідний у нього був ще на Новий рік.

Петро Романюк, заступник директора керуючої компанії Шевченківського району: «Навантаження на кожного працівника виросло щонайменше в 10 разів. Сьогодні в столиці на кожні 30 будинків припадає лише один слюсар. Вночі на один район працює лише три аварійні бригади».

Фахівці радять створювати ініціативні групи у будинках. Також варто знати, де в підвалі знаходяться засувки. Самостійне перекриття стояка займає дві хвилини і може врятувати майно цілого під’їзду.

Юридичний казус: чи можна вибивати двері?

За законом, потрапити до чужої квартири без власників можна лише в присутності поліції, представників керуючої компанії (ЖЕКу) або ОСББ.

Реклама

Ганна Страшук, речниця поліції Києва: «Мешканці не можуть самостійно заходити до чужої оселі. Це порушення конституційних прав. Дії можуть підпадати під статтю 162 КК України — порушення недоторканності житла».

Навіть якщо ви рятуєте будинок від потопу, як це зробила голова ЖБК Лейля Отрашевська, сусідам, які вибивали двері, доводиться писати пояснювальні записки в поліцію.

© ТСН

Хто компенсує збитки?

Адвокат Лаврентій Царук наголошує на важливості правильного оформлення документів.

Лаврентій Царук, адвокат: «Алгоритм такий: спочатку ЖЕК складає акт про причини аварії. Якщо вони пишуть неправду — залучайте приватного технічного спеціаліста. Далі вимагайте компенсацію добровільно або через суд».

Реклама

Зона відповідальності:

Комунальна компанія/ОСББ: відповідає за прорив стоякових труб.

Власник квартири: відповідає за батареї та труби, що знаходяться в квартирі після стояка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 6 ЛЮТОГО