Що робити, коли все дратує: експерт з ментального здоров’я дав пораду

Стрес / © Credits

Реклама

Українці вже кілька років живуть у стані постійного роздратування. На емоційний стан впливають війна, дії Путіна, мобілізація та ТЦК, а також деякі рішення влади. Чи не занадто багато негативу накопичується і як з цим впоратися, пояснив експерт з ментального здоров’я.

Кандидат біологічних наук, співзасновник ініціативи «Змінотворці» Петро Чорноморець в інтерв’ю ТСН.ua наголосив, що роздратування часто є не причиною, а лише приводом.

«По-перше, повертаємося до конкретних потреб — різні фактори впливають на різні потреби. По-друге, значна частина роздратування, скоріш за все, це не причина, а привід. Тобто основне роздратування у тому, що люди почуваються гостро незахищеними і далі просто починають шукати, на що злитися, на що біситися через те, що вони не захищені. Тут є сенс працювати з потребою в захищеності, для кожного по-своєму. І знову ж таки, розбирати по потребах», — каже фахівець.

Реклама

Таким чином, за словами експерта, ключ до подолання надмірної злості й роздратування — не в боротьбі з емоціями, а у роботі з власними потребами та відчуттям захищеності.

Раніше ми розповідали, з якими симптомами потрібно звертатися до психолога, з якими до психіатра, а коли до психотерапевта.