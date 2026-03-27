Що США вимагають від України задля закінчення війни та скандальна заява Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

У мальовничому абатстві неподалік Парижа зустріч топ-дипломатів «Групи Семи» перетворилася на арену гострих суперечок. Держсекретар США Марко Рубіо вперше особисто зустрівся з європейськими колегами після початку операції проти Ірану. Головний нерв дискусії — небажання Європи втягуватися у війну в Ормузькій протоці та вимога США до Києва щодо поступок.

Подробиці розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

Росія допомагає Ірану розвідданими?

Європейські міністри приїхали на саміт із тривожними новинами: зв'язок між війною в Україні та конфліктом на Близькому Сході стає дедалі міцнішим. За даними розвідки, Москва не просто модернізує іранські дрони, а й надає Тегерану координати цілей для ударів по силах США та Ізраїлю.

Йохан Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини: «Путін сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні. Ця стратегія не має увінчатися успіхом. Росія явно підтримує Іран, надаючи інформацію про потенційні цілі».

Постачання військової техніки Тегерану вже підтвердив і Сергій Лавров, хоча участь у розвідці Кремль традиційно заперечує.

«Своя» та «чужа» війна: Рубіо проти G7

Найбільша напруга виникла під час обговорення Ормузької протоки. Дональд Трамп вимагає від союзників по G7 допомогти розблокувати цей критичний шлях для світової економіки. Проте європейці готові діяти лише після припинення бойових дій.

Марко Рубіо відповів на це вкрай різко. Він зазначив: якщо європейці не вважають війну на Близькому Сході «своєю», то вони мають розуміти — війна в Україні також не є війною США.

Марко Рубіо, Держсекретар США: «Війна в Україні — не війна США, але ми, проте, робимо в неї більший внесок, ніж будь-яка інша країна. Президент Трамп хоче якнайшвидшого припинення вогню та врегулювання конфлікту шляхом переговорів».

Мир в обмін на території?

На полях саміту Андрій Сибіга окремо зустрівся з Рубіо, наголосивши, що тиск має чинитися на агресора — Москву, а не на Україну. Однак у Києві зростає занепокоєння. Володимир Зеленський напередодні заявив, що Вашингтон тисне на Україну більше, ніж на Росію. Зокрема, йшлося про вимогу вивести війська з Донбасу як умову для американських гарантій безпеки.

У США ці слова офіційно не коментували, проте Рубіо після сесії підтвердив у соцмережах: пріоритет Трампа — швидке врегулювання.

Нині «Група Семи» намагається знайти спільну мову, аби захистити глобальну економіку від країн, що використовують енергоресурси як зброю. Але головне питання — чи залишиться підтримка України пріоритетом США після 6 квітня — залишається відкритим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 новини 27 березня. Нові заяви Трампа! Обмін на Великдень?!