Ексклюзив ТСН
476
2 хв

Що відбувається у палатках для обігріву в Києві: відео зсередини

На київській Троєщині розгорнули наметові містечка для обігріву містян.

Олена Гущик
Наметове містечко

Наметове містечко / © ТСН

Щоб зігріти киян, на Троєщині, де ситуація з електропостачанням наразі найкритичніша, від вихідних працюють два масштабних наметових містечка. Сюди приходять цілими родинами: з маленькими дітьми та навіть домашніми улюбленцями.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик побувала в одному з таких «пунктів незламності» та дізналася, на яку допомогу, крім теплого намету, можуть розраховувати містяни.

«Тут є 6 наметів, які під’єднані до одного генератора. Найзатребуваніша послуга — тут зігрітись. Біля наметів стоїть польова кухня. Тут можна попити теплий чай чи зробити собі гарячу каву чи бульйон», — каже кореспондентка ТСН.

Олена Гущик зазначає, що критичної проблеми із туалетами, як раніше заявляла місцева влада, поки немає.

«Позаду стоять біотуалети», — каже вона.

Жителька Києва розповіла, що вона задоволена умовами у наметовому містечку, де можна зарядити гаджети та погрітись.

«Там все гарно, чисто. Посиділа, відпочила. Мені сподобалось, добре», — каже киянка.

У кожному із наметів працює психолог. Рятувальники кажуть, що у людей через холод є багато депресивних думок, а тому допомога фахівця не завадить.

Рятувальники кажуть, що від початку функціонування мобільних пунктів допомоги, до них звернулось орієнтовно 100 тисяч людей.

Також у Києві пункти обігріву влаштовують і ветерани.

«Людей тут небагато, а це означає, що ситуація покращується», — каже Олена Гущик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 27 січня. ШАХЕД ВЛЕТІВ У БУДИНОК В ОДЕСІ! НАЖИВО! КОЛАПС У КИЄВІ

