Що впливає на вартість квартир в Україні: рієлтор здивував відповіддю

Експерт назвав головні причини здорожчання житла.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Ціни на квартири в Україні

Ціни на квартири в Україні / © iStock

Зростання собівартості будівництва залишається найпотужнішим драйвером росту цін на житло в Україні. Однак, це не єдиний фактор, який штовхає вартість квартир вверх.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.

«За моїми спостереженнями та даними девелоперських компаній, собівартість зросла більш ніж на 30-35% від початку повномасштабного вторгнення. Будівельні матеріали подорожчали на 35-45%, логістика стала складнішою та дорожчою, енергоносії постійно дорожчають, а нові стандарти безпеки (укриття, резервні системи електропостачання) суттєво збільшують кошторис проєктів», — каже рієлтор.

В Україні також спостерігається критичний дефіцит кваліфікованих будівельників. Значна частина працездатного населення або перебуває в лавах Збройних сил України або виїхала за кордон.

«Це призводить до зростання заробітних плат у будівельній галузі та подовження термінів будівництва, що також впливає на кінцеву вартість квадратного метра», — каже Олександр Бойко.

По-третє, на ціну житла впливає обмежена пропозиція на тлі стабільного попиту. Кількість нових проєктів, які виходять на ринок, скоротилася порівняно з довоєнним періодом.

«При цьому попит залишається високим, особливо на готове житло або об’єкти на завершальній стадії будівництва. В умовах, коли пропозиція не встигає за попитом, зростання цін неминуче», — пояснює експерт.

Крім того, відбувається послаблення національної валюти та інфляційні процеси. Девелопери прив’язують вартість квадратного метра до долара США, тому будь-яке коливання курсу гривні автоматично відбивається на гривневих цінах житла.

Раніше ми розповідали, чи зростуть ціни на житло в 2026 році.

