Що зараз відбувається на острові Зміїний: унікальні кадри

Острів Зміїний

Знімальна група ТСН вирушила на острів Зміїний, аби показати, який вигляд він має зараз. Для України це дуже важлива стратегічна точка як для фронту, так і для людей. Як його зараз боронять хлопці з головного управління розвідки

Про те, як зараз боронять скелю посеред Чорного моря бійці Головного управління розвідки — у спеціальному репортажі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Крижаний шлях до «Зміїного»

У всіх людей, яких ви побачите в цьому сюжеті, закриті обличчя та змінені голоси. Їхні справжні імена з’являться лише після війни. Наразі нам достатньо знати, що це — бійці спецпідрозділу Тимура.

«Наш невеликий човен пробивається крізь воду, немов криголам. Капітан, який за штурвалом уже 20 років, каже, що вперше бачить таке за багато років — вода замерзла, і нам доводиться буквально продиратися через лід. Ми рухаємося в закритому човні, хоча бійці навіть у такий лютий холод зазвичай ходять на відкритих катерах, як той, що несеться поруч, аби прикрити нас із кулемета в разі потреби», — каже кореспондентка ТСН.

Дорога до Зміїного

Від міжнародних судів до символу спротиву

Зміїний — це не просто скеля. З 2004 по 2009 рік Україна в міжнародних судах доводила Румунії, що це саме острів, а не скеля. Тоді тут з’явилося селище Біле, де жили прикордонники, вчені та працівники маяка. В архівах ТСН зберігся той мирний Зміїний — до нього літали вертольотами, аби привезти продукти сотні мешканців.

Сьогодні ж гості тут рідкість. Разом із бійцями журналісти доставили на острів чергову партію продуктів. Бійці Тимура кажуть: складність логістики — це не найбільша проблема. Острів звільнений від росіянина, але не від війни.

Тут можна ходити лише протоптаними стежками — на кожному кроці спалена техніка та те, що лишилося від окупантів.

Такий вигляд Зміїний має зараз

Хроніки визволення: від «Москви» до «Богдани»

24 лютого 2022 року стало новою сторінкою історії острова. Саме тут пролунала легендарна фраза про «руский воєнний корабль», коли крейсер «Москва» погрожував захисникам смертю. Вже за 50 днів український «Нептун» відправив цей крейсер на дно.

Без «Москви», кажуть спецпризначенці, атакувати острів росіянам надзвичайно складно — їх одразу видно. Зі скель острова як на долоні видно «зерновий коридор», яким ідуть судна з українським збіжжям. Оборона Зміїного — це в першу чергу оборона можливості України годувати світ.

Шлях до звільнення був важким: удари «Байрактарів», масштабна десантна операція 7 травня 2022-го з важкими втратами та, зрештою, зірковий час української САУ «Богдана», яка в червні 2022-го остаточно змусила окупантів зробити «жест доброї волі». 4 липня 2022 року над островом знову підняли синьо-жовтий прапор.

Зміїний

Життя в скелях: підземний госпіталь

На поверхні Зміїного не залишилося цілих споруд. Навіть музей, куди раніше приїздили туристи, тепер — лише побиті стіни. Усі укриття тепер заховані у скелях. Одне з таких місць — підземний стабілізаційний пункт.

«В нинішніх умовах це подвійна розкіш, бо тут і тепло, і світло. Тут можна стабілізувати пораненого і далі вже в нормальному стані вивозити на землю. З нас усі медики — ми всі можемо надати першу допомогу, щоб дати людині більше шансів доїхати до землі. А це мінімум півтори-дві години морем», — кажуть тут.

Поряд із прикордонним знаком, що прикрашений символом воєнної розвідки України, розвідники запевняють: після війни обов’язково сюди повернуться. Бо море тут тепле, а ніяких змій на Зміїному насправді немає. Захист цієї скелі став для них частиною особистої історії.

Звісно, Зміїний — це лише скеля посеред моря. Але це наша скеля.

