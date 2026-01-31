Що зміниться в Україні від 1 лютого: нові правила бронювання, виплати ВПО та гроші на медогляд

Від 1 лютого в Україні відбудеться низка змін у фінансовій та соціальній сферах

Реклама

Від 1 лютого в Україні набуває чинності низка важливих законодавчих та соціальних змін, які стосуються мобілізації, виплат переселенцям, правил іпотеки та підтримки енергонезалежності бізнесу й населення.

Про головні нововведення місяця детально розповідає ТСН.ua.

Воєнний стан та мобілізація

Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 4 травня 2026 року.

Реклама

Водночас змінюються правила для військових та військовозобов’язаних:

Відпустки для звільнених з полону: колишні бранці отримають право на оплачувану відпустку тривалістю 90 днів без поділу на частини.

Скасування «швидкого» бронювання: процедура бронювання через «Дію» повертається до стандартних термінів розгляду — 72 години (раніше це займало добу). Подати заявку на анулювання відстрочки тепер можна не частіше одного разу на 5 днів.

Гроші та підтримка енергетики

Працівники критичної інфраструктури отримають додаткові виплати. Енергетикам, залізничникам, комунальникам та газовикам держава нарахує по 20 000 гривень премії за роботу в складних умовах (за період із січня по березень 2026 року).

Також стартують програми енергонезалежності:

Для ОСББ («СвітлоДія»): багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на купівлю генераторів, інверторів чи сонячних панелей. Виплата обіцяна протягом 48 годин після заявки.

Для малого бізнесу: ФОПи (магазини, аптеки, пекарні) можуть отримати гранти від 7,5 до 15 тис. грн на пальне для генераторів або взяти пільговий кредит під 0% (до 10 млн грн) на енергообладнання.

Нові правила «єОселі» та комуналка

Від середини лютого змінюються умови пільгової іпотеки. Площа житла тепер жорстко прив’язана до кількості членів родини:

Реклама

Квартири: 52,5 кв. м на одну людину + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (але не більше 115,5 кв. м загалом).

Будинки: 62,5 кв. м бази + 21 кв. м на особу (максимум 125,5 кв. м).

Щодо комунальних послуг: якщо через обстріли у січні не було води, тепла чи не вивозили сміття, перерахунок платіжок відбудеться автоматично.

Соціальні виплати та медицина

ВПО: допомогу на дітей (3000 грн) продовжать, але родинам потрібно повторно подати документи для верифікації.

Польща: від 1 лютого українці отримуватимуть 800 злотих на дитину лише за умови, що дитина ходить до польської школи/садка, а хоча б один з батьків офіційно працює.

«Скринінг здоров’я 40+»: запускається програма чекапу здоров’я. Українці віком від 40 років отримають у «Дії» ваучер на 2000 гривень для проходження повної діагностики (аналізи, консультації) у будь-якому медзакладі.

Цифровізація

У застосунку «Дія» з’являться дитячі ідентифікаційні коди (податкові номери), що спростить оформлення виплат. Також змінено процедуру Дія.Підпису: замість рухів головою тепер достатньо буде фотопідтвердження паспорта.

Нагадаємо, жителі багатоповерхівок вже мають можливість подати заявку на одержання грошей від держави для закупівлі генераторів, інверторів, акумуляторів і сонячних панелей. Кошти обіцяють переказувати оперативно — протягом 5 днів.