Що змусить Путіна закінчити війну: експерт назвав три «срібні кулі», які готуються

Експерт назвав три умови, за яких є шанс, що Путін припинить війну / © ТСН

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Не дивлячись на понад мільйон втрат та напівзнищений флот, не дивлячись на заклики зупинитись, Путін найближчим часом налаштований продовжувати війну. Чому саме — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації політичний експерт Володимир Фесенко, який досліджує глибинні причини цієї найбільшої війни сучасності.

«На питання про те, чому Путін не хоче закінчувати війну, немає простої відповіді. Я думаю, що однозначної відповіді не має сам для себе і Путін. Як це не парадоксально. Це ситуація, яка відома в психології, як така, що легше щось розпочати, ніж закінчити», — каже Фесенко.

Та продовжує: «Наслідки все одно будуть. Саме ймовірність наслідків створює ланцюгову реакцію, підштовхує продовжувати злочинну діяльність. В даному випадку схожа історія. Коли Путін починав, він вважав, що все швидко закінчиться. Саме тому він назвав це «спеціальною військовою операцією». Ніхто не думав, зокрема і Путін, що все затягнеться на роки. Він зараз опинився у певній пастці».

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На думку Фесенка, глибину цієї пастки посилило рішення Путіна про анексію частини чотирьох окупованих регіонів України.

«Анексія частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей ще більше загострила проблему, тому як різко звузила можливості для якихось компромісів. Після цього рішення компроміс неможливий», — вважає політолог.

Зараз, за його словами, ситуація ще складніше.

«Якщо в 2014-2015 Путін хоча б пішов на мінські угоди, це був умовний, формалізований компроміс, то сьогодні вийти на компроміс практично неможливо. Єдиний компроміс — це припинення вогню по лінії фронту. Можливо, Путін до цього дозріє», — каже Фесенко.

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В чому пастка для Путіна

Про це політолог каже наступне: «Хтось каже, що йому невигідно закінчувати війну, тому що після війни будуть ветерани, які будуть створювати проблеми. Але ця проблема буде в будь-якому випадку. Чим довшою та масштабною буде війна, тим більшою буде ця проблема. В даному випадку я не зовсім погоджуюсь з цим. Безумовно, є зацікавлені у цій війні — частина російських військових, військово-промисловий комплекс, частина населення, яка отримує гроші. Але чим більше продовжиться війна, тим більше буде проблем через неї».

На питання про те, чому Путін не хоче припинити війну зараз, Фесенко відповідає так: «Перша і головна причина: він знов має ілюзію, що зможе виграти цю війну. Він розпочинав її, тому що вважав, що швидко виграє, що Україна не зможе здійснювати спротив. Він вважав, що і Зеленський вкрай слабкий, що все буде легко та швидко, що Захід нічого не буде робити».

Та додає: «До речі, на перших порах Захід майже нічого і не робив. Але бліцкригу не вийшло. Думаю, в 2022 році Путін розглядав варіант виходу з війни, але на своїх умовах».

Путін вважає, що перемога ось-ось

На думку Фесенка, зараз у Путіна з’явилась ілюзія виграшу, особливо — з приходом Трампа.

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«Це підживлювало його точно. Він вважав, що без американської допомоги Україна не вистоїть, а Європа не зможе надати нам необхідної допомоги. Мовляв, Україну треба дотиснути і ми розсиплемося», — припускає політолог.

Та уточнює: «Тобто перша причина — Путін вважає, що може виграти цю війну, що ще трохи і виграє. Зараз, мені здається, такої ілюзії у нього стало менше. Зміна політики Трампа, російський літній наступ на даний момент не дає тих результатів, на які розраховував Путін — можливо, це поступово позбавить його ілюзії. Але думка про те, що він може виграти війну — є головною рушійною силою продовження і небажання домовлятися. Ілюзії не буде, якщо вдасться зупинити наступ. З’являться думки про те, що треба якось виходити з війни».

За словами експерта, друга проблема більш серйозна і більш системна.

«Її вирішити буде важко: Путін прагне миру на своїх умовах. Не просто припинення війни, а хоче отримати хоча б певну перемогу. У вигляді мирної угоди, яка відобразить хоча б частину його вимог, де буде зафіксовано, що Україна пішла на односторонні поступки і що Росія хоча б частково домоглася своїх цілей», — вважає Фесенко.

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І третя причина: вирішення проблеми НАТО.

«Ситуація тупікова, тому як більшість російських вимог неприйнятна, а Путін на цьому наполягає. Вийти з цієї пастки — проблема», — констатує політолог.

Що змусить Путіна закінчити війну

На це питання, яке є одним з найактуальніших для українців, Фесенко відповів так: «Щоб у Путіна не було ілюзій щодо перемоги, нам треба стабілізувати військову ситуацію, щоб тривалий час лінія фронту не змінювалась на користь Росії. Це перша та головна передумова. Але цього у випадку з Путіним може бути недостатнім», — каже експерт.

Та продовжує: «Друге, що може його змусити закінчити війну — збільшення ціни війни для Росії. Йдеться про накопичення негативних наслідків. Але, наприклад, втрати не дають того ефекту, на який багато хто розраховував. Крім того, багато хто з росіян вважає, що заради грошей можна піти воювати. А от коли грошей не буде вистачати на війну та на забезпечення внутрішньої соціальної і економічної стабільності, то тоді можуть замислитися про вихід з війни».

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У Путіна психологічна деформація

На думку Фесенка, у Путіна відбулися психологічні деформації.

«Він не хоче йти на раціональні компроміси, хоче отримати хоча б часткову перемогу над Україною», — вважає експерт.

Та уточнює: «Ненависть до України стала дуже сильним подразником для Путіна. Таким, що виводить його зі стану рівноваги. Для нього вирішення українського питання — це як для Гітлера було вирішення єврейського питання. Щось подібне. Не йдеться зараз про концтабори, хоча фізичне знищення через війну відбувається. Вирішення українського питання Путін вважає своєю «місією».

Крім того, Фесенко каже про наступне: «Мені здається, що у Путіна є відчуття того, що саме незалежна Україна заважає відновленню великої російської імперії. Свого часу політолог Бжезинський написав, що неможливо відновити російську імперію без контроля Києва, України. Щось подібне відчув і Путін. Думаю, для нього це ключова ідея».

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Продовжуючи думку, політолог каже наступне: «Якщо ця ідея повністю контролює його свідомість, то він може діяти ірраціонально, продовжувати цю війну. Проте я ризикну припустити. Мені здається, що у нього є прояви маніакальної ненависті до України, а з іншого боку є прояви раціональності. Ми це бачили в 2014-2015 роках, коли були мінські угоди. Якщо б він діяв суто маніакально, то спробував би взяти під контроль Україну в 2014 році. Є речі, які нам важко збагнути».

До цього експерт додає: «Я думаю, що у нього є ненависть до Заходу і одночасно намагання отримати визнання, домовитись. Зараз це реалізується через Трампа. Ще один чинник, який може сприяти завершенню війни — це Трамп. Як би ми до нього не ставились».

За його словами, Путін розуміє, що Трамп зараз — єдиний західний політик, впливовий, з яким він може домовитись.

«Навесні шанс був, але Путін не скористався, сам себе переграв, вирішив, що можна дотиснути Трампа до ще більших поступок. І переграв себе — Трамп роздратувався і почав тиснути на Путіна. Але здається, що Путін все ж таки ще хоче домовитись з Трампом, уникає прямого конфлікту з ним», — каже політичний експерт.

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Підбиваючи підсумок, Фесенко каже про наступне: «Якщо резюмувати, то можна сказати, що чинники, які можуть вплинути на Путіна — це військовий чинник, стабілізація фронту. Це головне. Друге: збільшення ціни війни для Росії. Третій чинник: Трамп».

При цьому Фесенко уточнює, що це не гарантує, що вдасться найближчим часом вийти на закінчення війни.

«Але ці три чинники, на мій погляд, здатні вплинути на Путіна. На жаль, для цього потрібен час. Можливо, до кінця року, можливо — довше. Спроба №1 була навесні, на жаль, вона не дала результату. Я думаю, що неминуче буде спроба №2».

Раніше повідомлялось про те, що у Кремлі заявили про готовність Путіна закінчити війну в Україні.

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